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Люди сидят на берегу Сены рядом с «The Pont Neuf Cave», надувной художественной инсталляцией французского уличного художника JR.
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Видео. Толпы идут к гигантской «пещере» JR на мосту Пон-Нё в Париже

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Посетители выстроились в очередь, чтобы увидеть новую масштабную инсталляцию французского художника JR: старейший мост Парижа Пон‑Неф превратился в гигантскую пещеру, открытую круглые сутки.

В понедельник в центре Парижа собрались толпы людей: французский художник JR официально открыл свою новую масштабную инсталляцию, превратив исторический мост Пон-Нёф в гигантскую иммерсивную пещеру.

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К аттракциону выстроились длинные очереди: посетители заходили в надувную конструкцию, которая закрывает часть старейшего парижского моста и призвана создать ощущение прогулки по подземной пещере.

Инсталляция сочетает звуковые эффекты, свет и элементы дополненной реальности, погружая зрителей в то, что JR описывает как чувственный опыт. Художник отметил, что проект бесплатный и открыт круглосуточно.

Многие посетители назвали аттракцион необычным и максимально захватывающим, отметив его «пещерную» атмосферу и впечатляющее преображение одной из самых известных парижских достопримечательностей.

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