Видео. Толпы идут к гигантской «пещере» JR на мосту Пон-Нё в Париже

В понедельник в центре Парижа собрались толпы людей: французский художник JR официально открыл свою новую масштабную инсталляцию, превратив исторический мост Пон-Нёф в гигантскую иммерсивную пещеру.
К аттракциону выстроились длинные очереди: посетители заходили в надувную конструкцию, которая закрывает часть старейшего парижского моста и призвана создать ощущение прогулки по подземной пещере.
Инсталляция сочетает звуковые эффекты, свет и элементы дополненной реальности, погружая зрителей в то, что JR описывает как чувственный опыт. Художник отметил, что проект бесплатный и открыт круглосуточно.
Многие посетители назвали аттракцион необычным и максимально захватывающим, отметив его «пещерную» атмосферу и впечатляющее преображение одной из самых известных парижских достопримечательностей.