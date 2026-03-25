Видео. Удар российских дронов повреждает исторический центр Львова

Днём центр Львова на западе Украины подвергся удару беспилотника, в результате несколько человек получили ранения, повреждены исторические здания.

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На место были направлены экстренные службы, над пострадавшим районом поднимались дым и огонь.

Власти сообщили, что частично пострадал исторический центр города, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе здания, относящиеся к комплексу Бернардинского монастыря.

Пожарные работали над локализацией возгорания, пока жители собирались поблизости. О разрушениях и жертвах после ударов сообщили также другие регионы, в том числе Донецкая и Винницкая области.