Видео. Гуманитарные организации предупреждают о смертельно опасных условиях в Газе из-за топливного кризиса

Суровые зимние условия сильно ударили по сектору Газа, где семьи в районе Аль-Маваси Хан-Юниса роются в мусоре в поисках пластика и бумаги для растопки.

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На ближайшей свалке мужчины, женщины и дети голыми руками собирают все, что может гореть, поскольку дрова и газ стали слишком дорогими.

В хлипких палатках на этих кострах готовят еду и согреваются в холодные январские ночи. Жители говорят, что топлива мало, его часто продают на черном рынке, а после месяцев конфликта у людей не осталось доходов.

Сжигание отходов наполняет палатки дымом, но многие говорят, что у них нет альтернативы. Гуманитарные организации предупреждают, что нехватка укрытий, топлива для обогрева и теплой одежды ставит под угрозу жизни людей, особенно детей.