Архивный кадр из видео от 16 сентября 2016 года показывает унитаз из 18-каратного золота «Америка» работы Маурицио Каттелана в туалете Музея Соломона Р. Гуггенхайма в Нью
No Comment

Видео. Унитаз из чистого золота продан на аукционе за $12 млн

Последние обновления:

Полностью рабочий золотой унитаз «Америка» работы Маурицио Каттелана был продан за 12,1 млн долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке.

Унитаз из 18-каратного золота массой 101 килограмм работы Маурицио Каттелана под названием «America» во вторник был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 12,1 млн долларов.

Работа, созданная в 2016 году как сатира на крайние формы богатства, имела стартовую цену около 10 млн долларов.

Это одна из двух версий, созданных итальянским художником. Другая ранее экспонировалась в Музее Гуггенхайма, прежде чем её похитили из Бленхеймского дворца в Англии.

Следователи считают, что пропавший унитаз, вероятно, был переплавлен.

