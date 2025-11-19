Видео. Унитаз из чистого золота продан на аукционе за $12 млн

Унитаз из 18-каратного золота массой 101 килограмм работы Маурицио Каттелана под названием «America» во вторник был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 12,1 млн долларов.
Работа, созданная в 2016 году как сатира на крайние формы богатства, имела стартовую цену около 10 млн долларов.
Это одна из двух версий, созданных итальянским художником. Другая ранее экспонировалась в Музее Гуггенхайма, прежде чем её похитили из Бленхеймского дворца в Англии.
Следователи считают, что пропавший унитаз, вероятно, был переплавлен.