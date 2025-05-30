Новое историческое свидетельство: Туринская плащаница — подделка
Видео. Новости дня | 30 мая — дневной выпуск
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
В Швеции ожидают рост цен на лесные ягоды
Лидеры стран Балтии и Дании обсудили в Варшаве вопросы безопасности
ООН проголосовала за прекращение деятельности своих миротворческих сил в Ливане спустя почти пять десятилетий
Спасти белобрюхого тюленя: греческие активисты отправились в путешествие под парусом
Израиль нанёс авиаудар по столице Йемена Сане
Пожары 2025: климатические аномалии и вызовы для Европы
Рекордно низкий уровень Вислы в черте Варшавы
Где в Европе наиболее популярно второе жилье?
«У нас впереди много дел»: президент Вучич уверен – членство Сербии в ЕС остается ключевым вопросом
Глава энергосектора Азербайджана: «К 2035 году мы больше не будем нефтегазовым гигантом»
«Диппредставительства не должны быть мишенями»: ЕС вызвал на ковёр российского постпреда
Израильские силы проводят рейд в городе Наблус на Западном берегу Иордана
В ЕС почти каждый четвертый человек с инвалидностью сталкивается с финансовыми трудностями
Спасатели разбирают завалы после смертельных российских ударов по Киеву
Путин и Ким Чен Ын примут участие в военном параде в Пекине на следующей неделе
«Моральный императив»: португальские активисты присоединяются к «Флотилии свободы»
