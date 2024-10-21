Видео. Новости дня | 21 октября — дневной выпуск

The Cube
The Cube — это команда журналистов, специалистов в области социальных сетей, которые находят, проверяют и опровергают самые громкие истории в режиме реального времени. Их задача — разобраться в том, что происходит, и объяснить, почему это важно для нас.
No Comment
Без скрытой цели, без споров, без предвзятости: No Comment. О главном - без комментариев.
The Big Question
Глубокие беседы с лидерами бизнеса
The Food Detectives
Лучшие европейские эксперты по продуктам питания объединяют усилия для борьбы с мошенничеством. Euronews следит за ними в этой специальной серии выпусков: The Food Detectives
Climate Now
Представляем вашему вниманию последние климатические данные из ведущих мировых источников. Мы встречаемся с экспертами, которые работают над новыми стратегиями по борьбе с климатическими изменениями, анализируем тенденции и рассказываем вам, как меняется наша планета.