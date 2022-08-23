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"Оставьте детей в покое!", — написано на груди у манифестанта
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Антиковидные протесты в Новой Зеландии

В Новой Зеландии около 2 тысяч человек организовали акцию протеста у здания правительства. Они выступают против продолжения действующих "ковидных" ограничений: в стране, например, до сих пор требуют носить маски в магазинах, а работников некоторых профессий обязывают прививаться. Протестующие заявляют, что невакцинированные сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте даже в тех сферах, где прививка уже необязательна.

В феврале этого года, когда на фоне очередной волны Новая Зеландия ввела "красный" уровень тревоги, тысячи протестующих несколько недель блокировали здание правительства страны, последовав примеру канадских дальнобойщиков.

В этот раз акция обошлась, по данным полиции, без происшествий.

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