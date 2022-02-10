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Новая Зеландия

Разгон акции протеста и 120 арестов в Веллингтоне

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 Ирина Шелудкова
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Двое стражей порядка получили ранения
Двое стражей порядка получили ранения   -   Авторское право  MARTY MELVILLE/AFP or licensors

В ходе разгона акции протеста против ковидных ограничений у стен новозеландского парламента арестованы 120 человек, двое стражей порядка получили травмы.

Протестующие, прибывшие в Веллингтоне из разных регионов страны, последовав примеру канадских дальнобойщиков и назвали свое мероприятие "Конвой 2022".

В конце января Новая Зеландия перешла на красный (максимальный) уровень тревоги из-за распространения коронавируса.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рекомендовала протестующим соблюдать правила и покинуть территорию парламента, отметив, что далеко не все новозеландцы разделяют их точку зрения.