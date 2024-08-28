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Путешествуете из Франции в Италию этой осенью? Рассказываем, как объехать закрытый туннель Монблан

Путешествие в объезд закрывающегося на осень туннеля будет продолжительнее, но и интереснее.
Путешествие в объезд закрывающегося на осень туннеля будет продолжительнее, но и интереснее. Авторское право Claudio Furlan/LaPresse
Авторское право Claudio Furlan/LaPresse
By Angela Symons
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Второй по глубине туннель в мире осенью будет закрыт почти на четыре месяца для проведения ремонтных работ.

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Отправляетесь в этом году на машине из Франции в Италию или наоборот? Возможно, вам придется поехать в объезд, поскольку Монбланский туннель, соединяющий две страны под Альпами, закрывается на 15 недель для проведения ремонтных работ.

Со 2 сентября по 16 декабря 600-метровый участок 11-километрового туннеля будет полностью реконструирован. В это время Туннель дю Монблан будет закрыт для движения.

Существуют альтернативные маршруты, но они, скорее всего, увеличат ваше время в пути. Рассказываем, как спланировать путешествие по Европе с учетом закрытия туннеля этой осенью.

Почему закрывается туннель Монблан?

Открытый в 1965 году, автодорожный туннель Монблан соединяет Шамони в Верхней Савойе на юго-востоке Франции с Курмайёром в долине Аоста на северо-западе Италии.

Он является частью европейской трассы E25, проходящей с севера на юг от Хук-ван-Холланд до паромной переправы Кальяри - Палермо в Италии.

Проходящий на глубине 2 480 метров под вершиной Эгюий-дю-Миди, он является вторым в мире по глубине действующим туннелем после Готардского базового туннеля в Швейцарии.

В течение 2024 года в туннеле велась подготовка к ремонтным работам, учения по технике безопасности и так далее.

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Осенью этого года планируется закрыть туннель для проведения работ по структурному обновлению свода. Это будет один из первых крупных европейских туннелей, в котором будут проводиться работы по обновлению конструкции.

С 17:00 2 сентября до 17:00 16 декабря на двух 300-метровых участках туннеля будут опробованы различные технологии реконструкции.

Наиболее эффективные и действенные методы могут быть применены на дополнительном 600-метровом участке во время очередного закрытия в 2025 году, а в последующие годы будут проводиться работы по всей длине туннеля.

Туннель Монблан закрывается на 15 недель
Туннель Монблан закрывается на 15 недельCanva

Альтернативы Монбланскому туннелю

Во время закрытия туннеля Монблан между Францией и Италией можно проехать другими маршрутами.

Хотя они могут увеличить время в пути, они помогут вам сэкономить деньги: плата за проезд в одну сторону для автомобиля до туннеля Монблан составляет 51,50 евро, а обе стороны - 64,20 евро.

Примерно в 160 км к югу от туннеля Монблан находится туннель Фрежюс, соединяющий Модан во Франции и Бардонеккью в Италии. Он немного дешевле: проезд в одну сторону для легковых автомобилей стоит 47 евро, а туда и обратно - 57 евро. На время закрытия туннеля большегрузные автомобили будут перенаправлены на этот маршрут.

Абонементы на оплату проезда, включая карту TMB и Eurotoll, действуют в обоих туннелях. Скидочные абонементы на несколько поездок, действующие во время закрытия туннеля Монблан, будут автоматически продлены на четыре месяца.

Кроме того, туннель Гран-Сен-Бернар соединяет Мартиньи в Вале (Швейцария) с Сен-Реми-ан-Боссе в итальянской долине Аоста. Плата за проезд в одну сторону для легкового автомобиля составляет 31 евро.

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Кроме того к вашим услугам расположенный дальше к юго-западу горный перевал, соединяющий Савойю во Франции с долиной Аоста. Однако он может быть закрыт из-за сильного снегопада, поэтому прежде чем планировать маршрут, проверьте прогноз погоды.

На севере горный перевал Коль-де-Монте, соединяющий Шамони с Валлорсином во Франции, на границе с Вале, - еще один маршрут, который может быть закрыт из-за снегопада.

Туннель Монте - одноколейный железнодорожный туннель, который одновременно является и дорогой, - иногда можно использовать, когда перевал закрыт, но, скорее всего, в нем будет интенсивное движение.

Живописный перевал Мон-Сени между Котскими Альпами во Франции и Грайскими Альпами в Италии обычно открыт для движения до ноября, потом он закрывается на зимний сезон.

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Перевал Монженевр, соединяющий Бриансон во Франции и Чезана-Торинезе в Италии, - еще один вариант автомобильного путешествия дальше к югу от Монбланского туннеля.

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