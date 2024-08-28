Второй по глубине туннель в мире осенью будет закрыт почти на четыре месяца для проведения ремонтных работ.

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Отправляетесь в этом году на машине из Франции в Италию или наоборот? Возможно, вам придется поехать в объезд, поскольку Монбланский туннель, соединяющий две страны под Альпами, закрывается на 15 недель для проведения ремонтных работ.

Со 2 сентября по 16 декабря 600-метровый участок 11-километрового туннеля будет полностью реконструирован. В это время Туннель дю Монблан будет закрыт для движения.

Существуют альтернативные маршруты, но они, скорее всего, увеличат ваше время в пути. Рассказываем, как спланировать путешествие по Европе с учетом закрытия туннеля этой осенью.

Почему закрывается туннель Монблан?

Открытый в 1965 году, автодорожный туннель Монблан соединяет Шамони в Верхней Савойе на юго-востоке Франции с Курмайёром в долине Аоста на северо-западе Италии.

Он является частью европейской трассы E25, проходящей с севера на юг от Хук-ван-Холланд до паромной переправы Кальяри - Палермо в Италии.

Проходящий на глубине 2 480 метров под вершиной Эгюий-дю-Миди, он является вторым в мире по глубине действующим туннелем после Готардского базового туннеля в Швейцарии.

В течение 2024 года в туннеле велась подготовка к ремонтным работам, учения по технике безопасности и так далее.

Осенью этого года планируется закрыть туннель для проведения работ по структурному обновлению свода. Это будет один из первых крупных европейских туннелей, в котором будут проводиться работы по обновлению конструкции.

С 17:00 2 сентября до 17:00 16 декабря на двух 300-метровых участках туннеля будут опробованы различные технологии реконструкции.

Наиболее эффективные и действенные методы могут быть применены на дополнительном 600-метровом участке во время очередного закрытия в 2025 году, а в последующие годы будут проводиться работы по всей длине туннеля.

Туннель Монблан закрывается на 15 недель Canva

Альтернативы Монбланскому туннелю

Во время закрытия туннеля Монблан между Францией и Италией можно проехать другими маршрутами.

Хотя они могут увеличить время в пути, они помогут вам сэкономить деньги: плата за проезд в одну сторону для автомобиля до туннеля Монблан составляет 51,50 евро, а обе стороны - 64,20 евро.

Примерно в 160 км к югу от туннеля Монблан находится туннель Фрежюс, соединяющий Модан во Франции и Бардонеккью в Италии. Он немного дешевле: проезд в одну сторону для легковых автомобилей стоит 47 евро, а туда и обратно - 57 евро. На время закрытия туннеля большегрузные автомобили будут перенаправлены на этот маршрут.

Абонементы на оплату проезда, включая карту TMB и Eurotoll, действуют в обоих туннелях. Скидочные абонементы на несколько поездок, действующие во время закрытия туннеля Монблан, будут автоматически продлены на четыре месяца.

Кроме того, туннель Гран-Сен-Бернар соединяет Мартиньи в Вале (Швейцария) с Сен-Реми-ан-Боссе в итальянской долине Аоста. Плата за проезд в одну сторону для легкового автомобиля составляет 31 евро.

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Кроме того к вашим услугам расположенный дальше к юго-западу горный перевал, соединяющий Савойю во Франции с долиной Аоста. Однако он может быть закрыт из-за сильного снегопада, поэтому прежде чем планировать маршрут, проверьте прогноз погоды.

На севере горный перевал Коль-де-Монте, соединяющий Шамони с Валлорсином во Франции, на границе с Вале, - еще один маршрут, который может быть закрыт из-за снегопада.

Туннель Монте - одноколейный железнодорожный туннель, который одновременно является и дорогой, - иногда можно использовать, когда перевал закрыт, но, скорее всего, в нем будет интенсивное движение.

Живописный перевал Мон-Сени между Котскими Альпами во Франции и Грайскими Альпами в Италии обычно открыт для движения до ноября, потом он закрывается на зимний сезон.

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Перевал Монженевр, соединяющий Бриансон во Франции и Чезана-Торинезе в Италии, - еще один вариант автомобильного путешествия дальше к югу от Монбланского туннеля.