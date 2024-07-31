Облететь Россию задорого: санкции усложнили бизнес авиаперевозчиков

Европейские авиакомпании не смогли конкурировать на равных с китайскими партнерами, которым разрешено использовать воздушное пространство России.

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Компания Air France-Klm рассказала о проблемах, с которыми столкнулась при восстановлении полетов между Европой и Китаем до уровня, существовавшего до пандемии. Управляющий директор Greater China Ваутер Вермюлен назвал существенным препятствием ограничения на прохождение через воздушное пространство России.

Он отметил, что европейские авиакомпании не могут конкурировать на равных с китайскими коллегами, которым разрешено летать через территорию РФ. После вторжения в Украину в 2022 году многие страны ввели санкции против России и ее перевозчиков. В ответ российские власти ограничили доступ в свое воздушное пространство.

Те, кому запрещено летать над территорией страны, вынуждены использовать альтернативные маршруты, их время в пути растет, а с ним - операционные расходы и тарифы на билеты. Перевозчики, в числе которых British Airways, Finnair, KLM и Lufthansa, добавили от одного до трех часов к прежнему времени перелета. В итоге рейс BA между Нью-Дели и Лондоном стал дольше на час, а время в пути из Лондона в Токио увеличилось с 12 до 14 часов.

Запрет не для всех

Россия разрешила использовать свое воздушное пространство только четырем европейским перевозчикам, поскольку их страны поддерживают диалог с Москвой: это Air Serbia, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Belavia.

Наибольшее количество авиакомпаний, использующих воздушное пространство России, приходится на Китай. Перевозчики Beijing Capital Airlines, China Eastern, China Southern, Air China, Xiamen Air и Hainan Airlines летают над Россией, чтобы добраться до многих пунктов назначения в Западной Европе.

Компании Emirates, Etihad и Qatar Airways также продолжают работать в российском воздушном пространстве.