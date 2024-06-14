EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Лабиринт под аэропортом: на Крите найдено загадочное сооружение

Руины 4 000-летнего здания на вершине холма, недавно обнаруженного на острове Крит, видны сверху.
Руины 4 000-летнего здания на вершине холма, недавно обнаруженного на острове Крит, видны сверху. Авторское право Greek Culture Ministry via AP
Авторское право Greek Culture Ministry via AP
By Nicholas Paphitis и AP
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Постройка, напоминающая лабиринт, обнаружена на Крите, где идет строительство нового аэропорта. Ей не менее 4000 лет.

РЕКЛАМА

На месте, предназначенном для возведения радиолокационной станции строящегося аэропорта на Крите, найдено большое лабиринтное сооружение площадью 1800 квадратных метров. По оценкам археологов, оно возведено более 4000 лет назад. В настоящий момент ученые пытаются определить назначение лабиринта. "Возможно, он периодически использовался для проведения ритуальных церемоний с употреблением пищи, вина и подношений", - сообщается в заявлении министерства культуры Греции. Эксперты уточнили, что сооружение является "уникальной и чрезвычайно интересной находкой, относящейся к минойской цивилизации Крита", известной своими роскошными дворцами, ярким искусством и загадочной системой письма.

Это не первая подобная находка на территории будущего аэропорта. По данным властей, в ходе работ там обнаружено не менее 35 археологических объектов.

Лабиринт с костями

Руины найденного лабиринтного здания напоминают сверху огромное автомобильное колесо. Обрамленное восемью ступенчатыми каменными стенами высотой до 1,7 метра, внутреннее пространство разделено на небольшие помещения, перетекающие одно в другое. При раскопках внутри лабиринта обнаружено большое количество костей животных - факт, который позволяет предположить его ритуальное назначение. "Размеры, архитектурная планировка и тщательность этого строительства требовали значительных трудозатрат, специальных знаний и надежного централизованного управления", - говорится в заявлении министерства культуры Греции.

Власти уточнили, что после небольшой паузы продолжат работы над будущим аэропортом, открытие которого запланировано на 2027 год. Строящаяся воздушная гавань призвана заменить второй по величине хаб Греции в Ираклионе и рассчитана на обслуживание до 18 миллионов путешественников в год.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Аномальная жара в Греции. Что нужно знать путешественникам

Германия, Италия, Великобритания: жители этих европейских стран потратили больше всего на туризм в прошлом году

В последнюю минуту не улететь? В ЕС введут новую систему проверки пассажиров

археологические раскопки Туризм Культура Аэропорт История