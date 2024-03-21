Две черноморские страны официально войдут в Шенгенскую зону 31 марта. Хотя обе являются членами Европейского союза с 2007 года, их граждане по-прежнему должны были предъявлять паспорта при въезде в другие страны ЕС, в отличие от многих других европейцев.

РЕКЛАМА

Март станет интересным месяцем для Румынии и Болгарии.

31 марта эти две черноморские страны официально присоединятся к Шенгенской зоне, которая позволяет 400 миллионам граждан свободно перемещаться между странами-членами.

В 2024 году пограничный контроль для них будет упрощен, и, скорее всего, изменятся и многие другие аспекты.

Существует множество предположений, пойдут ли Болгария и Румыния по стопам недавно вступившей в Шенгенскую зону Хорватии, которая подверглась широкой критике за повсеместное повышение цен после вступления в ЕС.

Ожидается, что Болгария и Румыния в ближайшем будущем не перейдут на евро, как это сделала Хорватия, но, как не удивительно, изменения и в них произойдут практически сразу.

С помощью экспертов по региону мы установили, к чему вам следует готовиться после 31 марта.

Мост между Болгарией и Румынией в городе Видин (Болгария) - второй на 500-километровом участке Дуная между балканскими соседями. Valentina Petrova/AP

Взлетят ли цены после вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону?

Элейн Уоррен - эксперт по путешествиям и основатель блога The Family Cruise Companion.

Она надеется, что вступление в Шенгенскую зону не приведет к немедленному росту цен, который может сразу же оттолкнуть потенциальных туристов.

"Повышенная конкуренция может нивелировать тенденцию к слишком резкому росту цен в наиболее посещаемых местах. Поскольку путешественники могут легко сравнивать цены за границей, отели и другие предприятия захотят оставаться конкурентоспособными", - говорит она в интервью Euronews Travel.

Однако пока еще рано говорить о том, что именно может произойти.

"Не исключено, что некоторые виды расходов будут постепенно выравниваться между странами Шенгенской зоны. Но в целом, сочетание эффектов - больше посетителей, но и более жесткая конкуренция - позволяет предположить, что влияние цен не будет однозначным. В популярных местах может наблюдаться умеренный рост, в то время как в сельской местности и на потребительские цены будет оказываться понижающее давление", - добавляет Уоррен.

"Мы не можем отрицать, что вступление в Шенгенскую зону может значительно оживить туризм в Румынии и Болгарии. Их экономики получат значительные новые возможности. Будет интересно посмотреть, как будут развиваться туризм и бизнес в обеих странах в ближайшие годы". Элейн Уоррен травел-эксперт

Роберт Блащик, руководитель отдела по работе со стратегическими клиентами в глобальной финтех-компании Conotoxia, сказал Euronews Travel, что, хотя потенциальные изменения не являются однозначными, надежда для стран и туристов есть.

"Вступление в Шенгенскую зону оказывает довольно нейтральное влияние на цены в этих странах, особенно на начальном этапе. Незначительный положительный эффект от сокращения времени и стоимости автомобильных перевозок поначалу не будет ощущаться, - говорит он, - В долгосрочной перспективе он, как правило, компенсируется более высоким спросом, вызванным ростом числа посетителей. Однако влияние на туризм однозначно".

Что предпринимают Болгария и Румыния для привлечения туризма?

Румыния и Болгария все еще известны как довольно "незаезженные" страны, не так часто посещаемые туристами. Однако это не значит, что им нечего предложить посетителям.

Будь то прославившийся в TikTok спа-центр Therme в Бухаресте, новые тусовочные города на Черном море или оживленная болгарская столица София - здесь есть, чем привлечь путешественников на восток.

Лючия Полла - эксперт по путешествиям и основательница блога о путешествиях Viva La Vita.

Она давно интересуется Румынией и Болгарией и надеется, что переход в Шенгенскую зону откроет эти страны для нового поколения туристов.

"Я не могу дождаться, когда все больше путешественников откроют для себя эти жемчужины, - говорит она в интервью Euronews Travel, - я ожидаю всплеска туризма, который может привести к усилению конкуренции среди поставщиков туристических услуг. - А это означает еще больше доступных вариантов размещения и транспорта!"

РЕКЛАМА

Экологически чистые путешествия - очень актуальная тема, поскольку туристы все чаще выбирают более экологичные виды транспорта, чтобы добраться до места назначения.

Люсия надеется, что балканские страны возьмут это на вооружение, пытаясь привлечь больше туристов.

"У туристов будет больше свободы, чтобы исследовать город в своем собственном темпе и использовать более экологичные варианты, такие как поезда и велосипеды. Этот сдвиг может способствовать более глубокому пониманию местных культур и ответственному подходу к туризму, что принесет пользу как окружающей среде, так и сообществам, которые мы посещаем", - говорит она.

Строгие проверк на границах без шенгенских привилегий нередко отталкивает туристов, которые предпочитают "не связываться".

Румынию отличает не только природная красота, богатое историческое и культурное наследие, теплое гостеприимство, но и очаровательные деревни, где время, кажется, остановилось. Для многих туристов эти деревни вызывают ощущение ушедшей эпохи, напоминают о событиях столетней давности или даже о детских воспоминаниях. Чезарина Помойничу Основатель, Romania Private Tours

Все может измениться - буквально за одну ночь, - говорит эксперт по путешествиям и соучредитель сайта StayNewEngland.com Майкл Донован.

РЕКЛАМА

"Когда я ездил по Болгарии в начале 2000-х годов, нешенгенские границы добавляли сложностей, что отпугивало некоторых самостоятельных путешественников. После ожидаемого вступления Болгарии в ЕС, я думаю, мы увидим больше бэкпекеров и туристов в стиле евротрип, особенно среди молодых европейцев. В других странах после Шенгена эта демографическая группа подняла местную экономику", - сказал он в интервью Euronews Travel.

В частности, Румыния, по словам Майкла, "уже переживает ренессанс как хаб для культурного и активного отдыха. Отмена пограничных проверок может вывести ее уникальное черноморское побережье и регион Трансильвания на действительно глобальную арену".

Вид на столицу Болгарии Софию с высоты Alexandr Bormotin via Unsplash

Он - и другие эксперты - прогнозируют первоначальный всплеск числа международных посетителей обеих стран на 15-25 %, который с годами будет только расти.

"В долгосрочной перспективе полная интеграция также приведет к повышению стандартов в туристической инфраструктуре - и более высокие цифры посетителей. В целом это захватывающий шаг для региона, который, по моему мнению, значительно повысит его значимость на международной туристической карте в ближайшие годы", - добавляет Майкл.

Могут ли Румыния и Болгария стать жертвой чрезмерного туризма?

Хотя очевидно, что вступление этих стран в Шенгенскую зону приведет к росту туризма и укреплению их экономики, есть опасения, что чрезмерный туризм, столь распространенный в Европе, вскоре может стать проблемой.

РЕКЛАМА

Ритеш Радж, главный операционный директор и генеральный директор CuddlyNest, платформы для бронирования жилья, считает, что "включение в Шенгенскую зону может привести к засилью туризма в популярных местах Румынии и Болгарии".

В таких популярных туристических направлениях, как Венеция, Барселона и Малага, жители уже не первый год сталкиваются с неуважительным поведением туристов.

В Бухаресте невероятно низкие цены, как на отель, так и на пинту пива. По сравнению с большинством других европейских столиц Бухарест, конечно, не привлекает такого количества туристов, но в этом есть свои преимущества, так как он не кажется переполненным туристами и толпами людей. Том Бурле The Stag Company

Ритеш опасается, что со временем подобная тенденция может возникнуть в Болгарии и Румынии.

"[Их новая популярность] может привести к резкому росту цен на жилье, местные товары и услуги, поскольку повышенный спрос часто приводит к росту издержек", - говорит он в интервью Euronews Travel.

Однако это не окончательный вывод, говорит он.

РЕКЛАМА

Триумфальная арка в Бухаресте - одна из главных достопримечательностей румынской столицы CALIN STAN on Unsplash

"[Рост туризма] может также стимулировать диверсификацию направлений. Повышение доступности может привести к исследованию мест, расположенных в стороне от протоптанных дорожек, что позволит более равномерно распределить выгоды от туризма по всей стране, и эта тенденция может привести к более устойчивому и инклюзивному росту в секторе туризма".

Ритеш полагает, что баланс между ростом туризма и отсутствием негативных последствий зависит от властей стран, говоря, что успех "во многом будет зависеть от того, как Румыния и Болгария будут управлять своей туристической политикой и инфраструктурой в условиях роста числа посетителей".