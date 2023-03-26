Хорватские аэропорты в Шенгенской зоне

Хорватские аэропорты начали работу согласно правилам Шенгенской зоны. Теперь все рейсы в этой зоне рассматриваются как внутренние, пассажирам не придется проходить контроль личных документов, а только контроль безопасности. Международные рейсы будут составлять примерно треть маршрутов в большинстве аэропортов страны. Крупнейшая воздушная гавань Хорватии Загреб инвестировала миллион евро в работы по адаптации пространства.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство рассчитывает на очень хороший туристический сезон.

Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне 1 января и тогда был отменен контроль на наземных и морских границах. Пограничные проверки в аэропортах не сняли раньше, потому что необходимо было согласовать изменения с сезонным графиком Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).