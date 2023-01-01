Хорватия: плюсы перехода на евро и входа в Шенген

1 января 2023 года для Хорватии началась новая эра: с присоединением к Шенгенской зоне пограничный контроль с соседними странами ЕС был отменён, а вместо национальной валюты куны в стране был введён евро.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Загреб, чтобы отметить это событие. Жители хорватской столицы, собравшиеся на главной площади города, наблюдали за тем, как фон дер Ляйен пьет кофе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и другими политиками, а затем расплачивается евро. Большинство из тех, у кого брали интервью наши корреспонденты, были довольны переменами:

"Это очень хорошо для всех хорватов, для всей Европы, да, конечно. Потому что мы всегда ждем 1-2 часа на границе, чтобы пересечь границу. А теперь всё будет просто идеально, нам это нравится, это очень хорошо".

Радуются и хорваты, которые живут за рубежом, но часто приезжают навестить родственников. Для них сейчас много упростилось:

"Я живу в Нидерландах, поэтому каждый раз, когда я приезжаю сюда, мне приходится обменивать евро на куны, а теперь мне не нужно этого делать, так что это очень приятно. И я думаю, что, поскольку Хорватия уже стала полноправным членом Европейского Союза, все будет намного проще".

В воскресенье фон дер Ляйен, Пленкович и президент Словении Наташа Пирц Мусар провели совместную пресс-конференцию на самом важном хорватско-словенском пограничном переходе.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской Комиссии:

"Следующее поколение хорватов вырастет в Шенгене. Они смогут свободно путешествовать, бизнесу не будут мешать проверки, а беспрепятственное передвижение принесет ощутимую пользу людям, живущим в приграничной зоне, работающим за границей, или имеющим семьи по обе стороны границы".

С 1 января паспортный контроль был упразднён в 58 пунктах пропуска на хорватско-словенской границе и в 15 на хорватско-венгерской.

Адам Мадьяр, Euronews:

"Протяженность границы между Словенией и Хорватией составляет 670 километров. Пресс-конференция прошла в самом оживленном её пункте, примерно в 10 километрах от Загреба. В 2019 году, перед пандемией, на пограничных переходах между двумя странами было зарегистрировано 29 миллионов человек".