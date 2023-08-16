"Кабанье нашествие" на итальянскую Калабрию

Частые визиты диких кабанов в населённые пункты - для Италии проблема давняя. Власти, говоря об угрозе безопасности жителей, идут на самые жёсткие меры: разрешают отстрел животных. Зоозащитники недовольны.

Стая диких кабанов забрела в крупный итальянский город Катандзаро в регионе Калабрия, сообщают местные СМИ. Их около 20 особей, ведут они себя пока скромно: держатся на окраине, в здания не заходят, обследуя исключительно дворы домов на открытой, удалённой местности.

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Член городского совета по охране окружающей среды Джорджио Аркури призвал власти региона принять "соответствующие меры по пресечению этого явления", которые, скорее всего, будут включать в себя отлов животных.

Италия уже не первый год сталкивается с этой проблемой. Журналисты окрестили её "полномасштабным нашествием" с подачи местного профсоюза фермеров Coldiretti: последние регулярно жалуются на то, что дикие свиньи наносят урон их угодьям и урожаю, нападают на скот.

В прошлом году кабаны добрались до Рима. Интернет и телевидение заполонили видео-ролики, на которых непрошенные гости бродили по дорогам, не боясь, подходили близко к людям, ели остатки пищи возле мусорных баков и вообще выглядели так, будто оживлённые улицы столицы Италии и повышенное к ним внимание людей - обычное дело.

Власти не раз выражали озабоченность по поводу резкого увеличения популяции кабанов и их присутствия в населённых пунктах, упоминая о риске распространения свиного гриппа и нападения животных на жителей. Однако применяемый ими жёсткий подход к решению проблемы возмущает итальянскую общественность.

В декабре прошлого года правительство Джорджи Мелони издало указ об уничтожении кабанов в Риме, что вызвало бурный протест защитников животных. Охотникам разрешили отстреливать кабанов и употреблять их мясо в пищу. В порядке исключения отлов был разрешён даже в охраняемых зонах, в заповедниках. Им занимались также силы местной полиции и лесничие.

Это решение вызвало осуждение со стороны оппозиционных политиков, которые обвинили Мелони в том, что она воспользовался случаем и пошла на поводу у оружейного и охотничьего лобби.

Но многие главы администраций на местах тоже заняли жёсткую позицию. Так, мэр Катандзаро Никола Фиорита в прошлом месяце распорядился уничтожить 30 кабанов, бродивших в одном из городских парков.