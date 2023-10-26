Хорваты - лучшие в мире сборщики оливок

By Euronews

На острове Брач (Хорватия) прошел международный чемпионат по сбору оливок. Вот уже четвертый год подряд чемпионат выигрывает Хорватия.

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Двенадцать команд из разных мира приняли участие в международном чемпионате по сбору оливок. Состязание прошло в живописной хорватской деревне Постира, на северном побережье острова Брач. У команд, состоящих из четырех сборщиков, было по 45 минут, чтобы собрать как можно больше плодов. Делать это надо было аккуратно, не повреждая деревья.

Джеймс Ниа, Ирландская команда: "Это круто. Я понятия не имел, что ожидать, когда мы приехали сюда. Здорово быть здесь с командами из разных стран. Это просто другое дело! Кроме того, никто из нас никогда не думал, что мы сможем представлять нашу страну на чемпионате мира. Я собираю, пока говорю!."

Вирджиния Скапинелли, Итальянская команда:"На самом деле, я впервые в Хорватии. Это интересно, и я очень рада быть здесь, чтобы поддержать этот прекрасный проект. А теперь давайте сосредоточимся на оливках".

Вот уже четвертый год подряд чемпионат выигрывает Хорватия. Команда из этой страны собрала более 48 килограммов оливок. Соседи из Черногории заняли второе место. Поощрительные призы получили команды из Германии и Ирландии. Они неплохо себя показали, несмотря на то, что в их странах нет традиции выращивания оливок.

Чемпионат организован с целью популяризации выращивания оливковых деревьев и обмена опытом.