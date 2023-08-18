В Швеции объявлен "высокий" уровень террористической опасности

По словам премьер-министра, среди группировок, призвавших своих сторонников по всему миру отомстить за сожжение Корана, - ливанская "Хезболла", сомалийская "Аль-Шабаб" и "Аль-Каида". Он заявил, что спецслужбами предотвращено несколько попыток терактов. Детали операций премьер расскрывать не стал

Правительство Швеции повысило уровень террористической опасности с "повышенного" до "высокого". По словам премьер-министра, среди группировок, призвавших своих сторонников по всему миру отомстить за сожжение Корана, - ливанская "Хезболла", сомалийская "Аль-Шабаб" и "Аль-Каида". Он заявил, что спецслужбами предотвращено несколько попыток терактов. Детали операций премьер расскрывать не стал.

РЕКЛАМА

Ульф Кристерссон, премьер-министр:

- Я понимаю, что многие шведы сейчас обеспокоены ростом уровня опасности. Всем вам я вслед за полицией хочу сказать, что мы должны жить как обычно. Мы защищаем наше открытое общество от тех, кто ему угрожает. Мы защищаем наши демократические ценности, и мы защищаемся сами. Мы отстаиваем наш образ жизни и защищаем себя.

Угрозы террора напрямую связаны с недавней серией сожжений Корана, произошедших в Швеции (а, также в соседней Дании).

Власти страны призывают шведов к "бдительности, а не к страху". Стражи порядка подчеркивают, что обычная жизнь продолжается, а повышенный уровень опасности скорее относится к спецслужбам, чем к гражданам.