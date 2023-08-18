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В Швеции объявлен "высокий" уровень террористической опасности

Muslim protestors shout slogans against the burning of the Quran in Sweden, outside the Baitul Muqarram Mosque in Dhaka, Bangladesh, Friday, July 7, 2023
Muslim protestors shout slogans against the burning of the Quran in Sweden, outside the Baitul Muqarram Mosque in Dhaka, Bangladesh, Friday, July 7, 2023 Авторское право Mahmud Hossain Opu/(c)MahmudHossainOpu
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По словам премьер-министра, среди группировок, призвавших своих сторонников по всему миру отомстить за сожжение Корана, - ливанская "Хезболла", сомалийская "Аль-Шабаб" и "Аль-Каида". Он заявил, что спецслужбами предотвращено несколько попыток терактов. Детали операций премьер расскрывать не стал

Правительство Швеции повысило уровень террористической опасности с "повышенного" до "высокого". По словам премьер-министра, среди группировок, призвавших своих сторонников по всему миру отомстить за сожжение Корана, - ливанская "Хезболла", сомалийская "Аль-Шабаб" и "Аль-Каида". Он заявил, что спецслужбами предотвращено несколько попыток терактов. Детали операций премьер расскрывать не стал.

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Ульф Кристерссон, премьер-министр:

- Я понимаю, что многие шведы сейчас обеспокоены ростом уровня опасности. Всем вам я вслед за полицией хочу сказать, что мы должны жить как обычно. Мы защищаем наше открытое общество от тех, кто ему угрожает. Мы защищаем наши демократические ценности, и мы защищаемся сами. Мы отстаиваем наш образ жизни и защищаем себя.

Угрозы террора напрямую связаны с недавней серией сожжений Корана, произошедших в Швеции (а, также в соседней Дании).

Власти страны призывают шведов к "бдительности, а не к страху". Стражи порядка подчеркивают, что обычная жизнь продолжается, а повышенный уровень опасности скорее относится к спецслужбам, чем к гражданам.

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