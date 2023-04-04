Счастливая старость в Европе? Наш список стран с лучшими условиями для пенсионеров

Euronews Travel

Теплая погода, отсутствие стрессов и хороший уровень жизни - это все, чего каждый из нас может пожелать себе на склоне лет.

Но переезд в другую страну потребует тщательного изучения ситуации и планирования расходов. Большинство вариантов виз все же ориентировано на людей трудоспособного возраста.

Однако это не означает, что для тех, кто хочет переехать за границу в более зрелом возрасте, нет выбора.

Euronews представляет небольшой рейтинг лучших вариантов европейских виз для пенсионеров, основанный на уровне дохода, который требуется при подаче заявления.

6. Италия: "Избранное место жительства"

Италия является популярным направлением, где люди проводят свои золотые годы, и существуют варианты виз, предназначенные для того, чтобы помочь вам это сделать.

Требования к визе на проживание в Италии немного сложнее, чем в других странах в этом списке. Для подачи заявления вам потребуется пассивный доход в размере не менее 31 000 евро в год. По этой визе вы не можете работать в качестве резидента страны, даже удаленно на зарубежную компанию.

Виза на "избранное место жительства" действительна в течение одного года и может быть продлена на срок до четырех лет. После пяти лет пребывания в стране можно подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Это один из самых строго регламентированных типов виз, поэтому рассмотрение вашего заявления, скорее всего, займет не менее 3-6 месяцев.

Италия имеет одни из самых высоких требований к пассивному доходу среди стран, представленных в нашем списке. Pixabay

5. Некоммерческая виза Испании

Некоммерческая виза Испании - вариант для тех, кто хотел бы переехать в эту теплую и солнечную страну на пенсию.

Согласно требованиям испанского закона, ваш ежемесячный доход должен составлять чуть более 2150 евро (или 25 816 евро в год). При этом вы не можете подать заявление на получение некоммерческой визы, используя доход от удаленной работы.

Заявители также должны будут доказать, что у них есть медицинская страховка, равная или превосходящая государственную.

Вам будет разрешено находиться в Испании в течение одного года после въезда, для продления визы необходимо провести в стране не менее 183 дней. Она может быть продлена на четыре года, а через пять лет вы сможете запросить разрешение на постоянное проживание.

ВНЖ действителен в течение 10 лет и дает вам доступ к государственной системе здравоохранения и другим льготам, доступным гражданам постоянным жителям страны.

4. ВНЖ в Греции для финансово независимых

Вид на жительство для финансово независимых лиц предполагает, что ваш минимальный пассивный доход составляет 24 000 евро в год без какой-либо экономической деятельности на территории страны. Допустимыми источниками дохода являются пенсии, аренда недвижимости и инвестиции.

Если вы хотите взять с собой супруга, вам потребуется дополнительно 400 евро в месяц и 200 евро на всех членов семьи, находящихся на иждивении.

Необходим также договор аренды недвижимости сроком на один год. Заявителю надо будет предоставить доказательство наличия частной медицинской страховки на время пребывания в Греции.

ВНЖ выдается на два года и может быть продлен по истечении этого срока. Чтобы сохранить статус резидента, нужно будет оставаться в Греции не менее половины года.

Греция требует минимальный пассивный доход в размере 24 000 евро в год. Pixabay

3. Кипр: виза категории F

Как провести свою пенсию, гуляя по песчаным пляжам Кипра?

Виза категории F, пожалуй, один из лучших вариантов для того, чтобы провести здесь свои золотые годы.

На Кипре одни из самых низких требований к доходу в нашем списке - всего 9 568 евро в год. Этот доход может быть получен от пенсии, аренды зарубежной недвижимости, инвестиций, но он должен быть достаточным для достойной и комфортной жизни вас и всех ваших иждивенцев.

Также необходимо арендовать или приобрести недвижимость в стране.

2. Мальтийская пенсионная программа

Благодаря хорошей погоде круглый год и высокому уровню жизни Мальта является прекрасным местом для выхода на пенсию.

В стране действует специальная "Мальтийская программа выхода на пенсию", которая несколько отличается от других вариантов в этом списке. Вам необходимо владеть недвижимостью на Мальте стоимостью не менее 220 000 евро или арендовать ее на сумму 8 750 евро в год. Заявителям также потребуется медицинская страховка, оформленная на Мальте.

Если вы решили выйти на пенсию с партнером, вам нужно будет доказать, что у вас стабильные отношения.

Виза требует, чтобы вы проводили не менее 90 дней в год на Мальте и не проводили в другой стране Шенгенского соглашения более шести месяцев.

1. Португальская виза D7

Виза виза пассивного дохода делает переезд на пенсию в Португалию привлекательным вариантом для многих граждан стран, не входящих в ЕС.

Для ее получения необходимо иметь минимальный ежемесячный доход в размере 705 евро. Этот показатель основан на текущей заработной плате в стране. Он может быть получен из разных источников, включая пенсию, аренду недвижимости или инвестиции.

Солнечная Португалия занимает первое место в нашем списке Pixabay

Вам также необходимо будет доказать, что вам есть где жить и что вы сможете провести в Португалии не менее 16 месяцев в течение первых двух лет пребывания в стране.

Стоимость визы D7 ниже, чем в других странах, а процесс рассмотрения заявления обычно занимает около шести месяцев.

Ее обладатели пользуются теми же льготами в области здравоохранения, что и граждане Португалии.