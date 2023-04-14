Конституционный совет Франции в основном утвердил пенсионную реформу

Euronews

Конституционный совет Франции в целом утвердил пенсионную реформу. Основному закону страны и принципам Республики, по мнению этого высшего надзорного органа, соответствуют почти все положения инициативы, в том числе повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и сокращение льгот.

Отвергнуты шесть пунктов. Среди них – введение минимального числа работников старшего возраста для предприятий, имеющих более 300 сотрудников. Кроме того, Конституционный совет отверг предложение о проведении референдума по вопросу о принятии пенсионной реформы.

Решение Конституционного совета означает, что теперь президент Франции может подписывать законопроект, за исключением отвергнутых положений. В Елисейском дворце пояснили, что глава государства обычно подписывает такие документы в течение одного-двух дней после заключения Конституционного совета.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, ещё до оглашения решения судей пригласил представителей крупнейших профсоюзов на переговоры во вторник.

Противники пенсионной реформы грозились продолжать протесты в случае одобрения реформы. Лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон заявил, что «борьба продолжается».