Прогулка по саду Музея Родена

Это одно из самых любимых мест парижан. В центре французской столицы, в двух шагах от Эйфелевой башни разбит обширный сад, усеянный скульптурами. Их автор - один из величайших мастеров жанра - Огюст Роден. Музей, носящий его имя, не работает из-за пандемии. Но его сады только что открылись для посетителей.

"Ах, как же хорошо выбраться из дома, увидеть памятники, скульптуры Родена, показать детям, что культура всё ещё существует! Это и правда приятное времяпровождение. Тем более, при хорошей погоде, как сегодня. Надеюсь, что мы сможем увидеть и другие сады и насладиться такими приятными моментами всей семьёй", - говорит жительница Парижа.

Прогуливаясь среди зеленых насаждений, можно увидеть знаменитую скульптуру "Мыслитель", прообразом которой стал Данте. Памятник Виктору Гюго, композиция "Граждане Кале", "Врата ада", "Орфей" - здесь более двухсот произведений самого Родена и экспонатов его личной коллекции.

"Это фантастика! Мы - американцы. И переехать в Париж нас побудила любовь к музеям. Здорово - вот так гулять и любоваться произведениями искусства... Мы не были в курсе, а просто направлялись в Люксембургский сад. И увидели, что сад Музея Родена открыт. Так что нам повезло", - рассказывает гость из США.

До пандемии музей ежегодно принимал у себя около 700 тысяч посетителей.

Чтобы совершить прогулку по знаменитому саду и вспомнить, что Париж - это и культурный центр страны, требуется билет стоимостью шесть евро и защитная маска.