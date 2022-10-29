В Швейцарии побит рекорд самого длинного пассажирского поезда

В Швейцарии установлен рекорд самого длинного в мире пассажирского поезда. Состав длиной два километра проехал в субботу по одному из самых живописных участков Ретийской железной дороги: по маршруту Альбула/Бернина из Преды в Берген. Включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году, маршрут проходит через 22 туннеля и 48 мостов. Весь путь занимает более часа.

Объединив 25 составов в один, руководство Ретийской железной дороги решило отметить 175-летний юбилей и привлечь внимание местной публики и иностранных туристов, побив мировой рекорд. Главным условием удавшегося эксперимента стала абсолютная синхронизация действий шести управлявших составом машинистов.

За два года пандемии коронавируса мы потеряли до 30 % оборота, поэтому попытались найти удачное событие, которое бы повысило осведомлённость людей в мире о нашем прекрасном маршруте, включённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Ренато Фашиати генеральный директор Ретийской железной дороги

Длина поезда почти в три раза превышала протяженность самого длинного изогнутого тоннеля Ландвассер - 680 метров - и то, как состав проходил через него, больше всего поразило зрителей.