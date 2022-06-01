Хорватия готова перейти на евро с 2023 года - Еврокомиссия

Хорватия готова вступить в еврозону с 1 января 2023 года, говорится в отчете Еврокомиссии, распространенном в среду.

"Сегодня Еврокомиссия пришла к выводу, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств - членов еврозоны достигнет двадцати", - отмечается в сообщении.

По мнению Еврокомиссии, Хорватия выполнила все условия для перехода на евро. Совет ЕС примет окончательно решение о вступлении Хорватии в еврозону в первой половине июля.