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Хорватия готова перейти на евро с 2023 года - Еврокомиссия

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Хорватия готова перейти на евро с 2023 года - Еврокомиссия
Авторское право  Michael Probst/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Хорватия готова вступить в еврозону с 1 января 2023 года, говорится в отчете Еврокомиссии, распространенном в среду.

"Сегодня Еврокомиссия пришла к выводу, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств - членов еврозоны достигнет двадцати", - отмечается в сообщении.

По мнению Еврокомиссии, Хорватия выполнила все условия для перехода на евро. Совет ЕС примет окончательно решение о вступлении Хорватии в еврозону в первой половине июля.