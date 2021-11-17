Рецепт вьетнамского супа фо

В ОАЭ проживают свыше 5 тысяч вьетнамцев. Их культура и кулинарные традиции стали привычным элементом жизни в Дубае.
Группа небоскрёбов Jumeirah Lakes Towers (JLT) – это один самых популярных ресторанных кварталов эмирата. Здесь располагается один из трёх ресторанов сети Vietnamese Foodies, созданной Лили Хоа Нгуен. Самое популярное блюдо здесь — суп фо. «Вьетнамцы жить не могут без фо, — объясняет Лили. — Это блюдо вы найдёте повсюду в мире, где есть вьетнамцы».
Многие продукты, используемые при приготовлении, местного происхождения. Например, мята и кориандр. Но для того, чтобы вкус фо был точно таким же как на родине этого супа, такие пряности как кардамон, корица и звездчатый анис (бадьян) импортируются из Вьетнама.
Вкус фо на севере Вьетнама простой и непритязательный. Напротив, на юге суп заправляется большим количеством приправ. Лили – уроженка города Хошимина, поэтому, по её словам, она любит, чтобы суп был густым, разноцветным и пряным.
Ключ к хорошему фо — конечно, бульон. На севере его варят из необжаренных костей. Поэтому он получается более светлым. Как объясняет Лили, правильный выбор костей может значительно улучшить вкус супа: «Не используйте первую попавшуюся кость. Лучше брать большие кости конечностей, в которых больше костного мозга. От этого бульон будет вкуснее. И чем больше будет костей при варке бульона, тем лучше».
Фо-бо-тин (на 4 персоны)
● Время приготовления: 30 минут
● Время варки: 1 час
Продукты:
- 1 кг говяжьей голяшки без кости
- 3 л говяжьего бульона (его рецепт ниже)
- 2 трубочки корицы
- 1 столовая ложка семян кориандра
- 1 столовая ложка сахара
- 2 столовая ложка соли
- 2 столовая ложка рыбного соуса
- 0,5 кг сухой рисовой лапши
- 2 столовые ложки нарезанного зелёного лука
- 200 г ростков бобов для гарнира
- Горсть тайского базилика
- Горсть пахучего синеголовника
Инструкции:
Отварите 3 литра говяжьего бульона.
Добавьте в него 1 кг говяжьей голяшки и варить 1 ч на среднем огне, пока мясо не сварится, но не разваривая.
Выньте мясо и порезать его на тонкие 3-миллиметровые ломтики.
Обжарить пряности (корицу, семена кориандра) на горячей сковороде в течении 2 минут, чтобы усилить аромат.
Поместите их в чайный пакетик и опустить в бульон.
Внимание: всё это нужно сделать только за 30 минут до употребления в пищу.
Сдобрите бульон чёрным перцем, солью и рыбным соусом.
Отварите рисовую лапшу, как описано на упаковке.
Перед употреблением разогрейте лапшу и залейте её бульоном.
Заправьте суп мясом, нарезанным луком, ростками бобов и подавайте горячим с тайским базиликом рядом с тарелкой.
Говяжий бульон (на 4 персоны) для фо
● Время приготовления: 30 минут
● Время варки: от 8 до 14 часов (но не больше)
Продукты:
- 1 кг говяжьих костей
- 1 большая жёлтая луковица
- Кусок имбиря (около 20 г)
- 3 плода звездчатого аниса, 2 стручка чёрного кардамона
- 1 столовая ложка соли
- 3 л питьевой воды
Инструкции
Очистите и помойте луковицу.
Порежьте на крупные ломтики.
Обжарьте на углях имбирь, затем снимите обгоревшую шкурку и немного подавите.
Обжарьте звездчатый аниса и кардамон.
Обжарьте в печи говяжьи кости в течении часа при температуре 200°C.
Положите в кастрюлю среднего размера обжаренные кости, воду, лук, имбирь, анис и кардамон. Доведите до кипения, а затем уберите огонь до минимума.
Посолите и варите на медленном огне 6 часов. Перед употреблением охладите и процедите.