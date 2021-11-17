Рецепт вьетнамского супа фо

В ОАЭ проживают свыше 5 тысяч вьетнамцев. Их культура и кулинарные традиции стали привычным элементом жизни в Дубае.

Группа небоскрёбов Jumeirah Lakes Towers (JLT) – это один самых популярных ресторанных кварталов эмирата. Здесь располагается один из трёх ресторанов сети Vietnamese Foodies, созданной Лили Хоа Нгуен. Самое популярное блюдо здесь — суп фо. «Вьетнамцы жить не могут без фо, — объясняет Лили. — Это блюдо вы найдёте повсюду в мире, где есть вьетнамцы».

Многие продукты, используемые при приготовлении, местного происхождения. Например, мята и кориандр. Но для того, чтобы вкус фо был точно таким же как на родине этого супа, такие пряности как кардамон, корица и звездчатый анис (бадьян) импортируются из Вьетнама.

Вкус фо на севере Вьетнама простой и непритязательный. Напротив, на юге суп заправляется большим количеством приправ. Лили – уроженка города Хошимина, поэтому, по её словам, она любит, чтобы суп был густым, разноцветным и пряным.

Ключ к хорошему фо — конечно, бульон. На севере его варят из необжаренных костей. Поэтому он получается более светлым. Как объясняет Лили, правильный выбор костей может значительно улучшить вкус супа: «Не используйте первую попавшуюся кость. Лучше брать большие кости конечностей, в которых больше костного мозга. От этого бульон будет вкуснее. И чем больше будет костей при варке бульона, тем лучше».

Фо-бо-тин (на 4 персоны)

● Время приготовления: 30 минут

● Время варки: 1 час

Продукты:

1 кг говяжьей голяшки без кости 3 л говяжьего бульона (его рецепт ниже) 2 трубочки корицы 1 столовая ложка семян кориандра 1 столовая ложка сахара 2 столовая ложка соли 2 столовая ложка рыбного соуса 0,5 кг сухой рисовой лапши 2 столовые ложки нарезанного зелёного лука 200 г ростков бобов для гарнира Горсть тайского базилика Горсть пахучего синеголовника

Инструкции:

Отварите 3 литра говяжьего бульона.

Добавьте в него 1 кг говяжьей голяшки и варить 1 ч на среднем огне, пока мясо не сварится, но не разваривая.

Выньте мясо и порезать его на тонкие 3-миллиметровые ломтики.

Обжарить пряности (корицу, семена кориандра) на горячей сковороде в течении 2 минут, чтобы усилить аромат.

Поместите их в чайный пакетик и опустить в бульон.

Внимание: всё это нужно сделать только за 30 минут до употребления в пищу.

Сдобрите бульон чёрным перцем, солью и рыбным соусом.

Отварите рисовую лапшу, как описано на упаковке.

Перед употреблением разогрейте лапшу и залейте её бульоном.

Заправьте суп мясом, нарезанным луком, ростками бобов и подавайте горячим с тайским базиликом рядом с тарелкой.

Говяжий бульон (на 4 персоны) для фо

● Время приготовления: 30 минут

● Время варки: от 8 до 14 часов (но не больше)

Продукты:

1 кг говяжьих костей 1 большая жёлтая луковица Кусок имбиря (около 20 г) 3 плода звездчатого аниса, 2 стручка чёрного кардамона 1 столовая ложка соли 3 л питьевой воды

Инструкции

Очистите и помойте луковицу.

Порежьте на крупные ломтики.

Обжарьте на углях имбирь, затем снимите обгоревшую шкурку и немного подавите.

Обжарьте звездчатый аниса и кардамон.

Обжарьте в печи говяжьи кости в течении часа при температуре 200°C.

Положите в кастрюлю среднего размера обжаренные кости, воду, лук, имбирь, анис и кардамон. Доведите до кипения, а затем уберите огонь до минимума.

Посолите и варите на медленном огне 6 часов. Перед употреблением охладите и процедите.