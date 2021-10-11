Рецепт рамена от дубайского шеф-повара

Приготовление совершенного рамена — это настоящее искусство. У поваров уходят годы на нахождение идеального рецепта. Неха Мишра, хозяйка ресторана японской кухни, продолжает оттачивать свое мастерство, пытаясь впечатлить разборчивую дубайскую публику.

Мишра начала готовить рамен в свое свободное время, еще работая в рекламном агентстве. Но вскоре поняла, что её страсть к кулинарии настолько велика, что она предпочитает уделять её целый рабочий день. В конце концов, она открыла свой собственный ресторан японской кухни “Кинойа”, предназначенный для служащих, окончивших свой рабочий день. В Японии такого рода заведения называются “Идзакая”.

Мы спросили Мишру, какую ошибку чаще всего совершают люди, готовящие рамен в домашних условиях. По её словам, самая распространенная ошибка — это недостаточное внимание к приготовлению лапши и бульона.

Нашим зрителям она предложила пример собственного рецепта рамена.

Рецепт

Нужно взять:

8 унций стриплойна

3 столовые ложки черного чесночного соевого соуса (Haku Shoyu)

1 столовая ложка масла, отжатого из жареного кунжута

4 чашки несоленого куриного бульона

1 упаковка грибов шиитаке (3,5 унции), шляпки отделить от ножек

Полдюйма имбиря, разрезанного пополам

4 дюйма лимонного сорго, раздавить

2 зубчика чесноку, раздавить

2 столовые ложки рапсового масла

8 унций брюссельской капусты, почистить и разрезать пополам

1 ½ столовой ложки пасты мисо

2 упаковки лапши Koyu Ramen, прилагающиеся приправы не использовать

1 столовая ложка рисового уксуса

¼ чашки мелко порезанного зеленого луку

Пошаговая инструкция:

Поместить мясо, 1 столовую ложку соевого соуса и кунжутное масло в контейнер с молнией сверху. Закройте контейнер, выдавив весь воздух и убедившись, что смесь соусов обволакивает мясо. Оставьте мясо мариноваться на время от 2 до 12 часов.

Смешайте бульон, чашку воды, ножки шиитаке, имбирь, лимонное сорго и чеснок в большой кастрюле. Доведите до медленного кипения и варите 15 минут на слабом огне. Не доводите до полного кипения. Затем оставьте жидкость на минимальном огне для поддержания температуры.

Одновременно разогрейте чугунную сковороду. Добавьте в нее сначала масло, затем мясо. Обжаривайте мясо в течении 4 минут, пока оно не станет коричневым.

Переверните мясо и положите вокруг него на сковороде брюссельскую капусту.

Жарьте мясо еще 4 минуты при температуре не выше 65°C. Затем выложите его на разделочную доску.

Тонко нарежьте шляпки шиитаке и смешайте на сковороде с брюссельской капустой. Продолжайте их жарить еще 5 минут, пока они не станут коричневыми и не размягчатся (хотя брюссельская капуста сохранит форму). Затем выложите их на отдельное блюдо и отложите его.

Выловите шумовкой ножки грибов, имбирь, лимонный сорго и чеснок из бульона и выбросите.

Положите пасту мисо в небольшую глубокую миску и добавьте в неё ¼ чашки горячего бульона. Тщательно перемешайте и отложите в сторону.

Доведите бульон до полного кипения, добавьте в него лапшу и варите 4 минуты.

Выложите лапшу в две миски, оставив бульон в кастрюле.

Поместите в кастрюлю смесь на базе мисо и снова доведите бульон до закипания. Варите две минуты.

Пока бульон разогревается, порежьте мясо и положите его на лапшу, добавив также брюссельскую капусту с грибами.

Снимите бульон с огня и добавьте в него рисового уксуса и оставшиеся 2 столовые ложки соевого соуса. Затем залейте его в обе миски с лапшой, посыпав сверху зелёным луком.

Блюдо готово!