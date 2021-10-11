Рецепт рамена от дубайского шеф-повара

Приготовление совершенного рамена — это настоящее искусство. У поваров уходят годы на нахождение идеального рецепта. Неха Мишра, хозяйка ресторана японской кухни, продолжает оттачивать свое мастерство, пытаясь впечатлить разборчивую дубайскую публику.
Мишра начала готовить рамен в свое свободное время, еще работая в рекламном агентстве. Но вскоре поняла, что её страсть к кулинарии настолько велика, что она предпочитает уделять её целый рабочий день. В конце концов, она открыла свой собственный ресторан японской кухни “Кинойа”, предназначенный для служащих, окончивших свой рабочий день. В Японии такого рода заведения называются “Идзакая”.
Мы спросили Мишру, какую ошибку чаще всего совершают люди, готовящие рамен в домашних условиях. По её словам, самая распространенная ошибка — это недостаточное внимание к приготовлению лапши и бульона.
Нашим зрителям она предложила пример собственного рецепта рамена.
Рецепт
Нужно взять:
- 8 унций стриплойна
- 3 столовые ложки черного чесночного соевого соуса (Haku Shoyu)
- 1 столовая ложка масла, отжатого из жареного кунжута
- 4 чашки несоленого куриного бульона
- 1 упаковка грибов шиитаке (3,5 унции), шляпки отделить от ножек
- Полдюйма имбиря, разрезанного пополам
- 4 дюйма лимонного сорго, раздавить
- 2 зубчика чесноку, раздавить
- 2 столовые ложки рапсового масла
- 8 унций брюссельской капусты, почистить и разрезать пополам
- 1 ½ столовой ложки пасты мисо
- 2 упаковки лапши Koyu Ramen, прилагающиеся приправы не использовать
- 1 столовая ложка рисового уксуса
- ¼ чашки мелко порезанного зеленого луку
Пошаговая инструкция:
Поместить мясо, 1 столовую ложку соевого соуса и кунжутное масло в контейнер с молнией сверху. Закройте контейнер, выдавив весь воздух и убедившись, что смесь соусов обволакивает мясо. Оставьте мясо мариноваться на время от 2 до 12 часов.
Смешайте бульон, чашку воды, ножки шиитаке, имбирь, лимонное сорго и чеснок в большой кастрюле. Доведите до медленного кипения и варите 15 минут на слабом огне. Не доводите до полного кипения. Затем оставьте жидкость на минимальном огне для поддержания температуры.
Одновременно разогрейте чугунную сковороду. Добавьте в нее сначала масло, затем мясо. Обжаривайте мясо в течении 4 минут, пока оно не станет коричневым.
Переверните мясо и положите вокруг него на сковороде брюссельскую капусту.
Жарьте мясо еще 4 минуты при температуре не выше 65°C. Затем выложите его на разделочную доску.
Тонко нарежьте шляпки шиитаке и смешайте на сковороде с брюссельской капустой. Продолжайте их жарить еще 5 минут, пока они не станут коричневыми и не размягчатся (хотя брюссельская капуста сохранит форму). Затем выложите их на отдельное блюдо и отложите его.
Выловите шумовкой ножки грибов, имбирь, лимонный сорго и чеснок из бульона и выбросите.
Положите пасту мисо в небольшую глубокую миску и добавьте в неё ¼ чашки горячего бульона. Тщательно перемешайте и отложите в сторону.
Доведите бульон до полного кипения, добавьте в него лапшу и варите 4 минуты.
Выложите лапшу в две миски, оставив бульон в кастрюле.
Поместите в кастрюлю смесь на базе мисо и снова доведите бульон до закипания. Варите две минуты.
Пока бульон разогревается, порежьте мясо и положите его на лапшу, добавив также брюссельскую капусту с грибами.
Снимите бульон с огня и добавьте в него рисового уксуса и оставшиеся 2 столовые ложки соевого соуса. Затем залейте его в обе миски с лапшой, посыпав сверху зелёным луком.
Блюдо готово!