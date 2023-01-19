Линдси Миллер: "Мы ищет талантливых людей, которым нужен толчок"

Линдси Миллер - управляющий партнер и глава совета директоров MENA Moonshots, бутикового инвестора на ранней стадии, который предлагает финансирование, разработку стратегии и прямую операционную поддержку стартапам и основателям в Дубае и по всему миру. Страсть Линдси к инвестированию на ранних стадиях помогает другим предпринимателям раскрыть потенциал своего бизнеса в городе.

Линдси Миллер — управляющий партнер и глава совета директоров MENA Moonshots, бутикового инвестора на ранней стадии, который предлагает финансирование, разработку стратегии и прямую операционную поддержку стартапам и основателям в Дубае и по всему миру.

В течение первых 11 лет своей работы в Дубае Линдси тесно сотрудничала и помогала нескольким предпринимателям и творческим личностям. Она видела, насколько получение финансовой и операционной поддержки помогает раскрыть потенциал людей, пытающихся построить свой бизнес. Линдси увидела пробел на рынке инвестиций на ранних стадиях, и когда ее деловой партнер предложил использовать более структурированный подход к поддержке основателей, они решили основать MENA Moonshots в 2018 году.

После того, как к команде присоединился еще один партнер, MENA Moonshots в течение двух лет тестировала сферу с относительно небольшими инвестициями. "На ранних стадиях инвестирования есть некоторые инвесторы и основатели, которые действительно ищут быстрый путь, очень высокий рост. Мы искали основателей, с которыми мы могли бы установить долгосрочное партнерство", - сказал Линдси в интервью Euronews. Они нашли таких основателей в компании Sineo Packaging, которая предлагает экологичную упаковку для розничной торговли, производства продуктов питания и напитков, а также электронной коммерции. Когда основатели, Антуан Муссали и Дэвид Фахми, связались с Линдси и ее партнерами, они были впечатлены миссией компании и ее опытом работы за рубежом, а затем инвестировали в них и помогли с выходом на рынок в Дубае.

По мере того как они продолжали вкладывать все больше средств, к Линдси и ее партнерам обращались все новые основатели и компании. Joi Gifts, возглавляемая генеральным директором Рами Кахале, является онлайн-платформой для подарков, работающей на Ближнем Востоке. Масштабируемость их бизнеса был одним из ключевых аспектов инвестиционного решения MENA Moonshoot. "На платформе для подарков вы всегда делаете заказ для кого-то другого. Поэтому идея о том, что всегда можно расширять сеть и увеличивать клиентскую базу, была для нас очень привлекательной", - объясняет Линдси.

Для Линдси и ее партнеров встреча с подходящим основателем играет одну из важнейших ролей в процессе принятия решения. Примером тому может служить Жорж Карам, соучредитель компании The Cloud, которая использует технологию для максимизации доходов и охвата малоиспользуемых ресторанных кухонь и продуктовых брендов без предварительных затрат и риска. "Я не чувствовал себя комфортно в сфере "облачных ресторанов" и считал, что это не очень сильный путь к прибыльности. Однако из-за нашего доверия к основателю и интеллектуальности его бизнес-модели мы пошли в отрасль и попытались понять, чего нам не хватает. Мы очень заинтересованы в них", - говорит Линдси.

Аналогичным образом, MENA Moonshots инвестировали в Studio 14, бутик-фитнес-студию с экологически чистой концепцией, основываясь на своей вере в основательницу, Люси Комолка Уолш. "Она очень страстная и опытная в своей отрасли. Мы действительно хотели поработать вместе с ней и увидеть, как она выведет дело на новый уровень", - говорит Линдси.

Сейчас MENA Moonshot поддерживает восемь различных команд основателей, состоящих из 300 сотрудников в 10 разных странах. Считая, что жизнь и работа в Дубае оказали большое влияние на их бизнес-путь, Линдси и ее партнеры планируют привести в город новые компании, особенно те, которые могут оказать положительное влияние на изменение климата и устойчивое развитие. "Если у вас есть страсть к воздействию, то нет ничего более великого и важного, так что это и есть цель", - добавила Линдси.