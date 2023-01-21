Скажи в Дубае "да": эмират завоевывает рынок свадебных услуг

Свадебный рынок Ближнего Востока оценивается более чем в 4 миллиарда евро, и все больше пар выбирают Дубай в качестве места для обмена кольцами. К их услугам - солнце, пятизведочные банкетные залы, пляжи, места отправления культа для разных религий - все это позволяет Дубаю генерировать значительные доходы в секторе.

Просто свадьба

Свадьбы - большой бизнес в эмирате. Все виды профессионалов, от организаторов торжеств до юридических консультантов и рестораторов, готовы заняться торжеством. Среди лидеров рынка - группа Easy Wedding Dubai.

Флориан Угетто соучредитель агенства, рассказывает, что работа с парой начинается с анализа запроса и профиля жениха и невесты. "Мы анализируем пожелания пары, затем в зависимости от вероисповедания, национальности, места проживания предлагаем оптимальные юридические варианты, самые лучшие сценарии для заключения законного союза, - комментирует он. - Практически каждый может провести религиозную свадьбу в Дубае, ведь эмират признает все официальные конфессии. Люди должны иметь статус резидента и исповедовать одну религию, в этом случае они могут заключить брак в присутствии духовного авторитета. К тому же практически каждый может заключить в ОАЭ гражданский брак. Это делается в часе езды от Дубая, в столице Абу-Даби. Жители и туристы имеют возможность пожениться там".

Только лучшие адреса

Организация торжеств в Дубае стала проще с появлением интернет-платформ, где сведены воедино информация и адреса, необходимые будущим молодоженам.

Рианнон Дауни-Херст, основательница ресурса Bride Club, рассказывает, как идет отбор информации. "Пользователи нашей платформы имеют доступ к проверенным поставщикам услуг и площадкам, зачастую мы сами посещаем рекомендуемые нами места, понимаем, в чем их изюминка и можем их рекомендовать невестам. В сфере обслуживания мы следим, чтобы компании имели лицензию, должный опыт, чтобы их предложения были высокого качества". По словам предпринимательницы, в Дубае можно реализовать любой замысел, связанный с организацией свадьбы. "В Дубае можно найти все и вся, возьмите, к примеру, флористов. Прекрасные цветы от Ame, к примеру, оформлены современно и роскошно. Если вы предпочитаете классику или винтаж, то здешние флористы могут выполнить ваш заказ. Каким бы ни был ваш замысел, Дубай справится!"

Пятизвездочные банкетные залы привлекают гостей со всего мира. Euronews

Тигры в кортеже

Если пара не хочет сама заниматься организацией праздника, есть смысл обратиться к специалистам. Они готовы предложить любой формат свадьбы - от камерной до пышной и церемониальной. Тасним Алибани занимается подготовкой торжеств для людей самых разных национальностей.

"Самые необычные запросы мы получаем обычно от наших индийских клиентов, которые хотят, чтобы жених прибыл на вертолете или квадроцикле или чтобы в кортеже принимал участие тигр!" Тасним Алибани, организатор свадеб.

"Самые необычные запросы мы получаем обычно от наших индийских клиентов, которые хотят, чтобы жених прибыл на вертолете или квадроцикле или чтобы в кортеже принимал участие тигр, - рассказывает эксперт. - Средняя свадьба в Дубае может стоить от 5 тысяч евро до 50 и даже 100 тысяч. Преимущество в том, что вам не нужно платить за аренду, достаточно покрыть минимальную сумму, которое заведение просит потратить на еду и напитки".

Свадебный организатор берет на себя все детали торжества, он же порекомендует проверенные магазины платьев. Алибани сотрудничает с салоном Rebekah's Bridal, где предлагают решить проблему гардероба не только для невесты, но и для ее гостей.

Джесси Ребекка, хозяйка магазина, рассказывает и показывает: "В Rebekah's Bridal мы одеваем невест, подружек невесты и всех гостей, причем неважно, являются ли они жителями ОАЭ или приехали из-за границы. С волшебными новыми технологиями мы можем обсуждать фасоны платьев, выбирать ткань и даже снимать мерки в режиме онлайн. Затем невеста приходит лично, обычно за неделю до свадьбы, чтобы закончить примерки и подгон наряда". Салон предлагает широкую линейку нарядов, цены колеблются от 1200 евро до 6 тысяч.

Свадебный дирижер

Большинство свадеб в Дубае обслуживают профессионалы-распорядители, очень важно найти того, кто задаст верный тон всей церемонии. Тереза Дю Туа – компетентный свадебный распорядитель. Она рассказывает о своей задаче так: "Роль распорядителя заключается в создании красивой церемонии, по сути, он выполняет те ж функции, которые в церковном бракосочетании присущи священнику. Но с распорядителем на светской свадьбе все более индивидуально, ведь церемония может проходить, где угодно. Я проводила их в самых невероятных местах - в пятизвездочных отелях, в пустыне или в частных садах. Мы можем предложить парам все, что они захотят".

Зара Лила Кхали недавно вышла замуж в Дубае. Она вспоминает о главном дне своей жизни так: "Мы начали с подписания свидетельства о браке в суде, а затем устроили прием в прекрасном пятизвездочном отеле, где смогли, как и хотели, окунуться в легендарную дубайскую атмосферу. Все получилось, церемония была камерной - всего 25 человек - и волшебной".