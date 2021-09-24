Ежегодный Фестиваль цветов в Санкт-Петербурге – лишь одно из целого ряда интересных мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма. В честь этого события в городе также состоятся красочный SUP-карнавал и Международный фестиваль духовых оркестров.

Фестиваль цветов славится своими большими и яркими декорациями. Композиции, созданные лучшими флористами города, являются центральным элементом парада цветов, в котором также участвуют конные экипажи, кастомизированная моторная техника, ретро-автомобили, артисты и модели в цветочных нарядах.

В этом году тема цветочных композиций посвящена Чемпионату Европы по футболу УЕФА. Декорации фестиваля вдохновлены соревнованиями ЕВРО 2020, а костюмированное шествие посвящено городам, принимавшим соревнования, в том числе Санкт-Петербургу.

Вы можете наблюдать парад в прямом эфире на странице этой статьи в 15:00 (по московскому времени) в субботу, 25 сентября.

Наряду с Фестивалем цветов пройдёт Международный фестиваль духовых оркестров – ежегодное событийное мероприятие, которое проводится более 10 лет. Фестиваль духовых оркестров – это праздник классической музыки духовых и маршевых оркестров. В рамках Фестиваля запланированы к проведению марш-парад, плац-парад и дефиле-шоу с участием духовых оркестров, солистов российской и оперной сцены. Мероприятие пройдет рядом со стадионом «Санкт-Петербург» («Газпром-Арена»), где музыканты исполнят знаменитые произведения петербургских и ленинградских композиторов.