Готовим севиче вместе со знаменитым шеф-поваром Ричардом Сандовалом

Мастер латиноамериканской кухни Ричард Сандовал владеет ресторанами по всему миру, в том числе - Toro Toro в отеле Grosvenor House в Дубае. Мы приехали сюда, чтобы получить мастер-класс по приготовлению севиче от него самого.

Сара Хедли Хаймерс, Euronews: "Шеф-повар Ричард, я так рада, что оказалась здесь. Не могли бы вы рассказать нам о севиче, которое вы собираетесь приготовить для нас?"

Ричард Сандовал, ресторатор: "Это классическое перуанское севиче. Вы знаете, в Перу обычно используют "лече де тигре" в качестве основы для севиче. Затем добавляют различные ароматы".

Euronews: "Лече?"

Ричард Сандовал: "Лече де тигре, да - "молоко тигра".

Euronews: "Молоко тигра"...

Ричард Сандовал: "Здесь нет корреляции, но это все равно называют "молоком тигра". Это перуанцы".

Сначала Ричард готовит основу блюда: нарезанные чили, лук и кориандр, кубики свежего сибаса и сладкого картофеля, приготовленные в соке апельсина и лайма, приправленные сахаром, звездчатым анисом и корицей.

Euronews: "Итак, мы нарезали рыбу кубиками. Что дальше?"

Ричард Сандовал: "Теперь мы переходим к нашему лече де тигре. Сначала мы возьмем сельдерей. Мы просто сделаем хорошую, знаете, грубую нарезку. Поместим это в блендер. Затем добавим имбирь".

Euronews: "Отлично".

Ричард Сандовал: "Немного чеснока, лука, красного лука".

Euronews: "Это прямо как здоровый смузи".

Ричард Сандовал: "Именно. Теперь мы положим нашу свежую рыбу. Когда вы готовите севиче, вы, как правило, используете более дорогую рыбу. Но сюда подойдет и обычная белая рыба, она не обязательно должна быть класса сашими".

Ричард добавляет в блендер рыбный бульон, кориандр, очищенный от семян хабанеро, сок лайма, соль и перец.

Ричард Сандовал: "Теперь мы процедим наш лече де тигре".

Euronews: "Хорошо. А теперь приготовим соус аво".

Ричард Сандовал: "Правильно. Мы используем два авокадо. Нужно убедиться, что вы используете авокадо хасс, очень кремовый. Для этого мы разрежем их пополам".

Euronews: "Я видела авокадо из разных стран - из Мексики, из Америки. Где они лучше всего?"

Ричард Сандовал: "В Мексике".

Euronews: "Я знала, что вы так и скажете - настоящий мексиканец".

Ричард Сандовал: "Я добавлю немного свежего кориандра, немного сока лайма, еще я добавлю, вы знаете, наш серрано. Как видите, мы удалили из него семена, поэтому он не будет таким острым. Немного соли. Затем мы возьмем ручной блендер и... Мы подошли к последнему этапу. Как вы знаете, мы приготовили лече де тигре, измельчили ингредиенты, нарезали рыбу кубиками. Теперь мы соединим их, чтобы приготовить наше севиче. Сначала возьмем рыбу, добавим немного чили. Потом лук. Немного свежей кинзы, добавим немного сладкого картофеля. А еще нашу канчу".

Euronews: "Расскажите об этом ингредиенте".

Ричард Сандовал: "Это что-то вроде перуанской кукурузы, она обезвожена. Она придает очень приятную текстуру. Знаете, мы импортируем ее из Перу в Мексику. У нас в Мексике ее нет. Теперь мы добавим наш лече де тигре и немного соли. И последний ингредиент".

Euronews: "Сладкий картофель придает прекрасный оранжевый оттенок".

Ричард Сандовал: "Теперь вы видите, какой труд мы проделали. Интересно, что вы об этом думаете".

Euronews: "Сейчас попробуем".

Ричард Сандовал: "Вы можете услышать хруст, почувствовать текстуры, ароматы..."

Euronews: "И рыба отменная. Очень мягкая".

Ричард Сандовал: "Видите, что дает этот сладкий картофель? Вы получаете кислоту, вы получаете немного тепла, немного сладости. Все компоненты как бы уравновешивают друг друга и в то же время контрастируют".

Euronews: "Так сбалансировано. Мне оень нравится. Теперь абсолютно понятно, почему это национальное блюдо Перу".