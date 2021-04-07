Дельта Окаванго: невероятные научные открытия

Вместе с вами мы откроем один из самых неизведанных регионов Африки. Мы познакомим вас с уникальным биоразнообразием территории, служащей водным источником для дельты Окаванго, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
То, что начиналось как приключение по неизведанной реке Анголы, превратилось в шестилетнюю экспедицию по изучению и защите одного из последних нетронутых водно-болотных угодий в мире. Команда ученых, исследователей и режиссеров National Geographic поставила перед собой цель пересечь множество ангольских рек, которые питают всемирно известную дельту Окаванго в Ботсване.
С 2015 года команда проекта National Geographic преодолела тысячи километров по рекам Анголы, которые составляют одно из последних нетронутых водно-болотных угодий в мире - водораздел, превышающий размеры Англии.
Проводя исследования и сбор образцов биоразнообразия, команда смогла создать улучшенную научную карту региона.
Они установили фотоловушки — камеры с автоматическим управлением — которые подтвердили присутствие здесь находящихся под угрозой исчезновения льва, гепарда, леопарда и африканской дикой собаки.
Во время первой экспедиции команда ожидала увидеть обычную реку, но вместо нее нашли болотистую местность. Это оказалось невероятным научным открытием. Во время экспедиции 2015 года команда углубилась в болотистую почву и обнаружила торф - скопление частично сгнившей растительности.
Торф удерживает в воде в десять раз больший вес, это означает, что даже при изменении климата, которое может привести к засушливому году, вода в Окаванго останется. Торф также поглощает избыток углерода в атмосфере, способствуя смягчению глобальных последствий изменения климата.
Ежегодно Ангола поставляет 2,5 триллиона литров чистой воды, чтобы поддержать жизнь тысяч людей и бесчисленное множество диких животных в дельте Окаванго в Ботсване. Но реки, которые снабжают Анголу водой, не защищены от коммерческого освоения, незаконной торговли ресурсами дикой природы и вырубки лесов.
Цель проекта — работа с местными сообществами для защиты всего бассейна и помощи Анголе в устойчивом использовании водных ресурсов.
Проект по защите этой экосистемы помог подчеркнуть глобальное значение юго-восточной Анголы. В частности, здесь были обнаружены следы слона.
Вселяя надежду в сердца многих ангольцев на то, что благодаря защите природы и созданию устойчивой экономики мы сможем — в один прекрасный день — вновь увидеть, как популяции некоторых из самых примечательных видов Африки возвращаются в свои родные места здесь в Анголе.
На этом прекрасный репортаж Кайи Энсор окончен. Больше приключений в Анголе — здесь.