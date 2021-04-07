Дельта Окаванго: невероятные научные открытия

Вместе с вами мы откроем один из самых неизведанных регионов Африки. Мы познакомим вас с уникальным биоразнообразием территории, служащей водным источником для дельты Окаванго, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

То, что начиналось как приключение по неизведанной реке Анголы, превратилось в шестилетнюю экспедицию по изучению и защите одного из последних нетронутых водно-болотных угодий в мире. Команда ученых, исследователей и режиссеров National Geographic поставила перед собой цель пересечь множество ангольских рек, которые питают всемирно известную дельту Окаванго в Ботсване.

Дельта Окаванго Euronews

С 2015 года команда проекта National Geographic преодолела тысячи километров по рекам Анголы, которые составляют одно из последних нетронутых водно-болотных угодий в мире - водораздел, превышающий размеры Англии.

Вначале у нас была одна цель - понять и открыть. И мы очень хорошо справились с этим. У нас около 13 новых образцов для исследований. А всего здесь сотни неизвестных ранее видов Стив Бойс руководитель проекта National Geographic Okavango Wilderness

Проводя исследования и сбор образцов биоразнообразия, команда смогла создать улучшенную научную карту региона.

Они установили фотоловушки — камеры с автоматическим управлением — которые подтвердили присутствие здесь находящихся под угрозой исчезновения льва, гепарда, леопарда и африканской дикой собаки.

Пойманный в фотоловушку леопард в дельте Окаванго National Geographic

Во время первой экспедиции команда ожидала увидеть обычную реку, но вместо нее нашли болотистую местность. Это оказалось невероятным научным открытием. Во время экспедиции 2015 года команда углубилась в болотистую почву и обнаружила торф - скопление частично сгнившей растительности.

Мы обнаружили торфяники, которые, вероятно, превышают 35-40 000 квадратных километров. Это вторая по величине система торфяников в Африке. Это гигантская губка, выпускающая воду в эти реки Стив Бойс руководитель проекта National Geographic Okavango Wilderness

Торф удерживает в воде в десять раз больший вес, это означает, что даже при изменении климата, которое может привести к засушливому году, вода в Окаванго останется. Торф также поглощает избыток углерода в атмосфере, способствуя смягчению глобальных последствий изменения климата.

В процессе открытия всего этого пейзажа, о котором никто ничего не знал, мы нашли новые возможности, потенциал заповедных зон Стив Бойс руководитель проекта National Geographic Okavango Wilderness

Ежегодно Ангола поставляет 2,5 триллиона литров чистой воды, чтобы поддержать жизнь тысяч людей и бесчисленное множество диких животных в дельте Окаванго в Ботсване. Но реки, которые снабжают Анголу водой, не защищены от коммерческого освоения, незаконной торговли ресурсами дикой природы и вырубки лесов.

Дельта Окаванго Euronews

Цель проекта — работа с местными сообществами для защиты всего бассейна и помощи Анголе в устойчивом использовании водных ресурсов.

Главное – привлечь как можно больше людей, потому что именно так мы можем гарантировать их благополучие и, следовательно, окружающую их среду Керлен Коста региональный руководитель проекта National Geographic Okavango Wilderness

Проект по защите этой экосистемы помог подчеркнуть глобальное значение юго-восточной Анголы. В частности, здесь были обнаружены следы слона.

Вселяя надежду в сердца многих ангольцев на то, что благодаря защите природы и созданию устойчивой экономики мы сможем — в один прекрасный день — вновь увидеть, как популяции некоторых из самых примечательных видов Африки возвращаются в свои родные места здесь в Анголе.

На этом прекрасный репортаж Кайи Энсор окончен. Больше приключений в Анголе — здесь.