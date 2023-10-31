Китайские тайконавты вернулись на Землю из "Небесного дворца"

Первые обитатели китайской орбитальной станции "Тянгун" вернулись домой. Они провели в космосе пять месяцев.

РЕКЛАМА

Китай с ликованием встречает своих героев космоса: первые трое временных жителей орбитальной станции Тяньгун ("Небесного Дворца") вернулись на Землю.

Экипажа "Шэньчжоу-16" оставался там пять месяцев, проводя различные эксперименты и ислледования. 26 октября он передали эстафету экипажу "Шэньчжоу-17", самому молодому в истории китайской космонавтики.

Во вторник капсула с тремя тайконавтами, как называют космонавтов в Китае, благополучно приземлилась в пустыне Гоби. Экипаж здоров.