EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Китайские тайконавты вернулись на Землю из "Небесного дворца"

Китайских тайконавтов встретили в пустыне Гоби, где приземлилась их капсула.
Китайских тайконавтов встретили в пустыне Гоби, где приземлилась их капсула. Авторское право Li Zhipeng/Xinhua
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Первые обитатели китайской орбитальной станции "Тянгун" вернулись домой. Они провели в космосе пять месяцев.

РЕКЛАМА

Китай с ликованием встречает своих героев космоса: первые трое временных жителей орбитальной станции Тяньгун ("Небесного Дворца") вернулись на Землю. 

Экипажа "Шэньчжоу-16" оставался там пять месяцев, проводя различные эксперименты и ислледования. 26 октября он передали эстафету экипажу "Шэньчжоу-17", самому молодому в истории китайской космонавтики.

Во вторник капсула с тремя тайконавтами, как называют космонавтов в Китае, благополучно приземлилась в пустыне Гоби. Экипаж здоров.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Китайские тайконавты начали самый длительный космический полёт

Китайские тайконавты вернулись на Землю

Скончался бывший соратник Си Цзиньпина и экс-глава правительства КНР Ли Кэцян

Китай космонавт Космос