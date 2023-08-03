Северная Европа: в этой стране самые низкие пособия по безработице

В Великобритании сумма выплат по безработице не превышает 17% от прежних трудовых доходов. Шотландские националисты обвиняют и правящих консерваторов, и лейбористов в ведении "антисоциальной" политики.

Где у безработных меньше всего гарантий социальной поддержки? Анализ официальных данных ОЭСР, проведённый Шотландской национальной партией (SNP), показал, что Великобритания сильно отстаёт от других европейских стран. В королевстве действует наихудшая система социальной защиты для тех, кто лишился трудовых доходов.

После двух месяцев безработицы британские граждане могут рассчитывать лишь на 17% от прежнего трудового дохода, по сравнению с 90% в Бельгии.

Коэффициент замещения дохода в Великобритании значительно ниже, чем во всех других странах северо-западной Европы, включая Люксембург (85%), Норвегию (78%), Данию (78%), Исландию (75%), Швейцарию (74%), Швецию (72%), Нидерланды (69%), Францию (66%), Германию (66%), Финляндию (57%), Австрию (57%) и Ирландию (54%).

При этом логично сравнивать Великобританию именно с вышеперечисленными странами, поскольку они схожи по уровню экономического развития, чего нельзя сказать о государствах Южной или Восточной Европы.

"Тори разрушили систему социального обеспечения, а другие сторонники брексита – лейбористы – готовы идти ещё дальше. Они заявили, что в случае прихода к власти сохранят наиболее одиозные меры, введённые консерваторами, такие как отмена налогового вычета после рождения третьего ребёнка или "налог на спальни"* (штраф для арендаторов социального жилья, у которых есть "незанятые" комнаты)", – говорится в заявлении представителя SNP по вопросам социальной справедливости, члена парламента Дэвида Линдена.

Анализ шотландских националистов, выступающих за выход из Великобритании и возвращение в ЕС, показал, что за все годы XXI века в Соединённом Королевстве были зафиксированы худшие показатели по выплатам безработным гражданам среди европейских стран.

Коэффициент замещения дохода также снижался на протяжении всего этого периода: от 20% в 2001 году до самого низкого за всю историю уровня в 2022 году – 17%.

Возможно, это отчасти объясняет тот факт, что уровень безработицы в Великобритании ниже, чем в среднем по еврозоне: в мае 2023 г. он составил 4% по сравнению с 6,4% в еврозоне.

В Шотландии уровень безработицы ещё ниже, чем в среднем по стране: 3,2%.

За 13 лет у власти консерваторы провели ряд законодательных инициатив, которые были восприняты оппозицией, как "нападки" на бедных и на систему социального обеспечения в целом. Среди резонансных мер – отмена налогового вычета после рождения третьего ребёнка, "налог на спальни"* или сокращение универсального кредита – помощи в оплате расходов на проживание для людей с низким доходом.

Согласно ежегодному отчету правительства, за последнее десятилетие число детей, живущих в бедности, увеличилось примерно на 600 тыс. человек, в то время как полмиллиона пенсионеров стали нищими.

Британская благотворительная организация Joseph Rowntree Foundation, занимающаяся борьбой с бедностью, в июне заявила, что отсутствие государственной поддержки и стремительный рост цен на еду вынуждают миллионы людей пропускать приёмы пищи.

Недавно оппозиционная Лейбористская партия, которая, по прогнозам, должна победить на предстоящих всеобщих выборах, подверглась критике за то, что её лидер заявил, что оставит в силе многие из непопулярных мер.

"Лидер лейбористов Кир Стармер и Сунак делают крен вправо и лишают семьи миллионов фунтов жизненно важной поддержки в период кризиса стоимости жизни", – заявил депутат Линден из SNP.

*речь о поправке в Закон о реформе системы социального обеспечения (2012), согласно которой размер пособия нанимателей социального жилья сокращается на 14%, если у них есть свободная спальня, и на 25%, если у них две и более.

Предполагается, что двое детей до 16 лет одного пола должны проживать в одной спальне, равно как и двое детей до 10 лет, независимо от пола. В среднем квартиросъёмщик, затронутый "налогом на спальни", теряет от 14 до 25 фунтов стерлингов в неделю.

Правительство заявило, что этот шаг призван сократить расходы на выплату жилищных пособий и высвободить жильё для оказания помощи 300 тыс. человек, живущих в перенаселённых квартирах – Euronews.