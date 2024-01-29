Великобритания объявила о запрете одноразовых электронных сигарет, которые стали популярны среди подростков. Какие ещё страны принимают меры против вейпинга?

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Когда электронные сигареты только появились на рынке, их презентовали как "меньшее из двух зол", упирая на то, что они помогут людям отказаться от табакокурения, сопряжённого с рисками для здоровья.

Но в последние годы е-сигареты стали чем-то вроде тренда среди молодёжи. Одноразовый вейп превратился в аксессуар, с которым всё чаще можно видеть подростков.

Целый ряд стран по всему миру разрабатывает запретительные меры.

Великобритания

Британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что одноразовые вейпы будут запрещены в Великобритании в целях борьбы с курением среди молодёжи.

"Долгосрочные последствия вейпинга неизвестны, а никотин, содержащийся в них, может вызывать сильное привыкание. Хотя вейпинг и может быть полезным инструментом, помогающим курильщикам отказаться от вредной привычки, продажа вейпов детям недопустима", - сказал Сунак.

По словам представителей британского правительства, у него в планах уменьшить разнообразие вкусов вейпов, ввести обычную упаковку и изменить оформление на торговых прилавках магазинов, чтобы свести к минимуму привлекательность е-сигарет для несовершеннолетних.

"Эти изменения правил надолго защитят здоровье наших детей", - добавил Сунак, поскольку новый закон сделает нелегальной продажу табачных изделий подросткам младше 15 лет.

Призывы к властям принять меры уже давно звучат из уст политиков, экспертов и представителей общественности.

Решение было принято после консультаций по вопросам курения и вейпинга, которые были начаты в октябре прошлого года. На них до сведения властей довели данные о росте числа детей и подростков среди пользователей вейпов.

Меры принимаются также по экологическим соображениям: каждую неделю в Великобритании выбрасывается 5 миллионов вейпов.

Страны-члены ЕС

Власти Ирландии решили узнать мнение населения по поводу возможных ограничений, ввести их требуют многие местные ассоциации здравоохранения и защиты окружающей среды.

Например, организация VOICE запустила целую кампанию #BanDisposableVapes в социальных сетях, чтобы Ирландия стала "первой страной в Европе, запретившей одноразовые вейпы".

Такие же намерения высказывают в Германии. Некоторые экологи и даже министр охраны окружающей среды Штеффи Лемке и вовсе требуют запретить эти устройства по всему в ЕС.

"Одноразовые электронные сигареты засоряют окружающую среду и часто попадают в бытовые отходы вместо того, чтобы быть правильно утилизированными как электроприборы", - сказала глава ведомства в интервью немецкой газете Mitteldeutsche Zeitung.

"Они также могут вызвать пожары в местах утилизации", - добавила она.

Даже Франция, родина всех сигаретных клише, объявила о планируемом запрете вейпов, а Бельгия для этого ожидает "зелёного света" от руководства ЕС.

Продаваемые по цене от 8 до 12 евро в табачных лавках, на веб-сайтах или в супермаркетах, одноразовые вейпы стали популярны в конце 2021 года благодаря рекламе в социальных сетях.

По мнению многих специалистов, использование таких е-сигарет, содержащих от 0 до 20 мг/мл никотина, подталкивает молодых потребителей к покупке обычных.

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"Нам могут сказать, что это не никотин. Но это рефлекс, жест, к которому молодые люди привыкают. Так они переходят к курению, и мы должны это остановить", - заявила бывший премьер-министр Франции Элизабет Борн, объявляя о введении запрета.

Австралия и Новая Зеландия

В Новой Зеландии, известной своими строгими антитабачными правилами, запрет действует с августа этого года.

Министерство здравоохранения объявило, что в стране вводится новый набор ограничений касательно вейп-индустрии, направленных на защиту молодежи: более низкий уровень содержания никотина, соркащение перечня ароматов и запрет на работу вейп-шопов вблизи школ.

"Мы понимаем, что нам нужно найти баланс между предотвращением того, чтобы молодые люди начинали вейпить, сохранения доступа к вейпам как средству отказа от табака для тех, кто действительно хочет бросить курить", - сказала доктор Айеша Верралл, министр здравоохранения Новой Зеландии.

Ограничения были введены через месяц после того, как Австралия объявила об аналогичных мерах в отношении вейпинга. Там правительство страны обвинило табачных производителей в попытке "подсадить на никотин" следующее поколение подростков.

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Насколько вредны одноразовые вейпы для здоровья?

Изобретённые в 2019 году одноразовые вейпы обычно поставляются в цветных упаковках. Они быстро завоевали популярность сначала среди тинейджеров в США, а потом и за Атлантикой.

По данным Financial Times, 14 % английских подростков в в возрасте от 14 до 17 лет вейпят чаще одного раза в неделю.

Европа тоже переживает бум: по данным французского исследования, более одного подростка из 10 уже пробовали это занятие.

Сладкие ароматы одноразовых электронных сигарет - самый убедительный маркетинговый аргумент для юных потребителей.

По мнению организации STOP, наблюдающей за табачной промышленностью, сочетание фруктовых вкусов, забавных упаковок и продвижения в социальных сетях - всё это входит в стратегию по привлечению нового поколения в качестве "замены курильщиков".

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Исследование показало, что во Франции 17 % пользователей вейпа перешли на другие продукты, включая табачные.

С ростом числа исследований становится ясно, что одноразовые вейпы далеко не безвредны. Как и электронные сигареты в целом, большинство из них содержит никотин, вызывающий сильную зависимость.

Почти половина активных пользователей жалуются на такие побочные эффекты, как кашель, одышка и учащённое сердцебиение, сообщает организация Drugwatch.

Хотя масштабы долгосрочных последствий в настоящее время не известны из-за отсутствия медицинских исследований, одно из них показало, что длительное использование вейп-продуктов может значительно ухудшить работу кровеносных сосудов организма, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.