Исследование EPIC: загрязненный воздух опаснее курения

Загрязнение воздуха представляет собой большую угрозу здоровью населения планеты, чем курение, алкоголь, грязная вода и даже недоедание в детском возрасте.

Загрязнение воздуха, более опасное, чем табак или алкоголь, становится все более серьезной проблемой в некоторых регионах мира, включая страны Азии и Африки, говорится в опубликованном 29 августа исследовании.

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"Загрязнение воздуха твердыми частицами остается самым большим в мире внешним риском для здоровья человека, - говорится в отчете, подготовленном Институтом энергетической политики при Чикагском университете (EPIC).

Несмотря на это, доля средств, выделяемых на борьбу с загрязнением воздуха, составляет лишь малую часть от того, что направляются, например, на борьбу с инфекционными заболеваниями.

Мелкодисперсные частицы образуются в результате пожаров, промышленной деятельности и работы автотранспорта. Они являются канцерогенами и повышают риск развития заболеваний легких, сердца и инсультов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 36% случаев рака легких связаны с этими выбросами, 34% инсультов и 27% сердечно-сосудистых заболеваний.

По оценкам EPIC, основанным на данных, собранных в 2021 году, соблюдение установленного ВОЗ порога воздействия мелких частиц увеличит продолжительность жизни в мире на 2,3 года.

В Восточной Европе качество воздуха ниже

"98,4% территории Европы все еще не соответствует новым рекомендациям ВОЗ, составляющим 5 мкг/м3 , - говорится в докладе.

В целом за последние несколько десятилетий качество воздуха в Европе улучшилось. Однако все эти усилия находятся под угрозой, в частности, из-за растущего числа лесных пожаров по всему миру - вызванных повышением температуры и учащением периодов засухи, связанных с изменением климата, - которые приводят к серьезному загрязнению воздуха.

Однако в разных странах Европы картина меняется: "Жители восточной Европы живут на 7,2 месяца меньше, чем их западные соседи, из-за более грязного воздуха", - утверждают исследователи из EPIC.

Примером сильно загрязненного района является долина реки По на севере Италии. Продолжительность жизни жителей могла бы увеличиться на 1,6 года, если бы уровень загрязнения соответствовал нормам ВОЗ.

Самой загрязненной страной Европы остается Босния и Герцеговина, где люди теряют 1,8 года жизни.

Потенциальное увеличение продолжительности жизни после сокращения концентрации частиц PM2.5 в воздухе согласно рекомендациям ВОЗ Air Quality Life Index (AQLI) for Europe Fact Sheet.

На шесть стран приходится три четверти мирового воздействия загрязнения воздуха.

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Бангладеш, Индия, Пакистан, Китай, Нигерия и Индонезия являются наиболее пострадавшими странами. Их жители "теряют от одного до более чем шести лет жизни из-за воздуха, которым они дышат", - поясняется в докладе.

Самым загрязненным мегаполисом в мире остается Нью-Дели, где среднегодовой показатель содержания мелких твердых частиц достигает 126,5 мкг/м3.

ВОЗ рекомендует поддерживать качество воздуха на уровне менее 5 мкг/м3.

Власти КНР начали активно работать над улучшением качества воздуха: в период с 2013 по 2021 год средний уровень загрязнения снизился на 42,3%.

"При устойчивом снижении уровня загрязнения средний житель Китая может рассчитывать прожить на 2,2 года дольше. Однако уровень загрязнения в Китае по-прежнему в шесть раз превышает нормативы ВОЗ", - говорится в отчете EPIC.

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Международных мер по борьбе с загрязнением воздуха мало

Не лучшим образом, по мнению ученых EPIC, обстоит дело и с тем, что во многих странах отсутствует базовая инфраструктура по борьбе с загрязнением воздуха.

На долю Азии и Африки "приходится 92,7% лет жизни, потерянных из-за загрязнения, однако лишь 6,8 и 3,7% правительств стран Азии и Африки, соответственно, предоставляют своим гражданам полностью открытые данные о качестве воздуха".

Глобальный фонд тратит 3,7 млрд евро на борьбу с ВИЧ, туберкулезом и малярией, но подобного международного проекта по борьбе с загрязнением воздуха не существует. Эксперты при этом отмечают, что загрязнение воздуха для жителей, например, Демократической Республики Конго или Камеруна смертельнее, чем ВИЧ, малярия или другие заболевания.