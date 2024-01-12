By Arto Vahvanen

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Технологии не должны ухудшать наше самочувствие, они должны улучшать нашу жизнь, пишет Арто Вахванен.

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Большинство технологий на рабочем месте не приносят пользы. Вот три способа заставить офисные технологии работать на нас, а не против нас.

По мере того как сотрудники возвращаются на рабочие места, а компании перестраивают офисы в невиданных ранее масштабах, перед нами открывается беспрецедентная возможность переосмыслить офисные технологии.

Многие технические директора используют этот момент, внедряя в офис огромное количество новых технологий.

В ближайшие пять лет около 75% руководителей внедрят интернет вещей и подключенные устройства, а также искусственный интеллект. Еще 80 % - аналитику больших данных.

Цель - приспособиться к новым методам работы, повысить эффективность и удовлетворенность сотрудников.

Однако больше технологий не всегда означает лучшие технологии. На самом деле большинство новых сложных технологий для рабочих мест создают больше проблем для офиса, чем помогают решить.

В конечном итоге это происходит из-за неправильной стратегии внедрения.

В своей роли руководителя отдела цифровых технологий я занимаюсь интеллектуальным управлением и планированием рабочего пространства на основе данных. Это включает в себя разработку новых офисных технологических решений и переосмысление старых, устаревших способов работы.

Самая распространенная ошибка, которую, как я вижу, совершают крупные компании, - это чрезмерная зависимость от бесполезных технологий.

При внедрении новых офисных технологий необходимо нечто более разумное - модель "сотрудник на первом месте".

Это означает, что приоритет отдается реальным активам компании - сотрудникам и их благополучию, а также физическому офисному пространству - и использование технологий для поддержки и улучшения этих элементов, а не наоборот.

Как мы можем использовать технологии, чтобы сделать офис более человечным?

Технологии не должны изменять наше поведение, они должны его оптимизировать.

На протяжении многих поколений компании заставляли людей работать в условиях физического офиса.

Сотрудников размещали в кабинках, затем в офисах с открытой планировкой, потом дома, а затем в смешанной гибридной рабочей среде. Во всех этих случаях от сотрудников требовалось адаптироваться и менять свое поведение, чтобы соответствовать новым условиям.

Теперь в этом нет необходимости. Более того, такой подход следует активно пресекать.

Решив корневую проблему с дизайном офиса, руководители смогут отказаться от инвестиций в бесполезные новые технологии, предназначенные для оптимизации офисного пространства.

Офис в Лос-Анджелесе, декабрь 2018 года Guy Wathen/San Francisco Chronicle via AP

Благодаря огромному количеству новых поведенческих данных офисы теперь, впервые в истории, могут быть построены и спроектированы исключительно с учетом потребностей сотрудников.

Благодаря новым аналитическим инструментам, собирающим анонимные данные, руководители предприятий могут отслеживать режим работы и принимать решения о проектировании офисов на основе данных.

Благодаря более продуманному пространственному дизайну сотрудники смогут максимально повысить эффективность и скорость работы в офисе.

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Решив корневую проблему с дизайном офиса, руководители смогут отказаться от инвестиций в бесполезные новые технологии, предназначенные для оптимизации офисного пространства.

Такие "инновации", как системы бронирования для hotdesking, теряют свою актуальность, когда офис уже оптимизирован с учетом общего потока людей. Сотрудникам не нужно напрягаться или бороться за ограниченное рабочее пространство - свободный стол всегда найдется для каждого.

Технологии могут улучшить офисы, но не заменить их

Технологии не должны заменять физические помещения для встреч, они должны их расширять.

Удаленная работа привела к беспрецедентному уровню внедрения офисных технологий. Более 80% всех совещаний сейчас проходят с участием как минимум одного удаленного участника, и в ближайшие годы эта цифра будет только расти.

И все же недовольство виртуальными встречами существует. Сейчас растет понимание того, что одних технологий недостаточно, чтобы эффективно объединить людей для работы. Не менее необходимы и физические пространства для встреч сотрудников.

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Кривая Аллена убедительно демонстрирует, насколько важно офисное пространство для развития сотрудничества. Другие исследования показали, что живое общение гораздо сильнее, чем цифровые представления, способствует установлению связей между людьми.

Отсюда следует, что технологии также должны использоваться для улучшения, а не замены физических помещений, где люди собираются вместе для работы.

Требования быть постоянно "на связи" - наряду с резким ростом технологий слежения за работниками - привели к пагубной ситуации, когда сотрудники не могут найти время для восстановления сил.

Мужчина работает за компьютером на заднем дворе своего дома в Оверленд-Парке, март 2020 года AP Photo/Charlie Riedel

С новыми технологиями это стало возможным как никогда. Например, качество очных встреч может быть значительно улучшено во всех офисах.

Интеллектуальные пространства с использованием IoT-устройств могут отслеживать и интуитивно настраивать различные параметры, такие как освещение, температура и уровень шума, для создания оптимальных условий работы.

В такой богатой сенсорными ощущениями обстановке на совещаниях с большей вероятностью будут развиваться новые идеи, а сложная информация будет передаваться и восприниматься участниками совещания таким образом, чтобы привести к более глубокому пониманию и сотрудничеству.

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Такие изменения помогают сделать офис более удобным и привлекательным местом для всех, включая сотрудников с особыми потребностями.

Человеческий фактор в основе всей работы

Технологии не должны ухудшать наше самочувствие, они должны улучшать нашу жизнь.

Работники повсюду испытывают беспрецедентный стресс. 44% говорят, что испытывают "сильный" стресс на работе. Это не только неприемлемо для сотрудников, но и вредит производительности компании.

Во многом ухудшение психического здоровья сотрудников связано с новыми офисными технологиями. Требования быть постоянно "на связи" - наряду с резким ростом технологий наблюдения за работниками - привели к пагубной ситуации, когда сотрудники не могут найти время для восстановления сил.

Теперь офисные технологии должны поддерживать психическое здоровье сотрудников и уделять ему первостепенное внимание.

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Новые технологии позволяют отслеживать самочувствие сотрудников в течение долгого времени и выявлять риск выгорания еще до того, как он укоренится.

Эти системы работают как на анонимных, так и на самоотчетных данных. Таким образом, велнес-технологии помогают сотрудникам узнать больше о своем организме и понять, какие стрессы они испытывают, а также позволяют всем сотрудникам офиса внести изменения в свой рабочий процесс.

Отслеживание таких конфиденциальных данных требует доверия и сопереживания. Именно поэтому оздоровительная техника, как и вся офисная техника, должна создаваться в первую очередь для сотрудников.

Если в основе всех рабочих технологий лежит человеческий фактор, новые инструменты не только не отпугивают сотрудников, но и помогают им.

Арто Вахванен - руководитель отдела цифровых предложений и клиентского опыта Framery, бывший ведущий менеджер по продуктам в Nokia.

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