Удаленная работа на Канарах

Кристин Бэй - фотограф и графический дизайнер. Из-за пандемии она уже полгода работает дистанционно. На время карантина женщина решила поменять свой дом в Германии на апартаменты на Канарских островах.

"Когда я звоню друзьям, они говорят: "О, да ты там в отпуске!" Но это не совсем так - это не каникулы. Я работаю здесь как обычно каждый день. Правда, в прекрасной обстановке. Действительно - передо мной бассейн и рядом океан. Я занимаюсь своей повседневной работой, а потом могу отправиться понырять или куда-нибудь прогуляться", - рассказывает Кристин Бэй.

Кристин одна из многих работников, которые решили укрыться от наступающих холодов и ограничений, связанных с COVID-19, в Европе, переехав в теплые края.

"Думаю, если бы я сейчас осталась дома, в своей квартире, и работала бы там, то я бы ни с кем не общалась в эту холодную пасмурную погоду. Не знаю, у меня бы наверное началась депрессия", - говорит Кристин.

Канарские острова - очень известное и популярное место отдыха. Но пандемия COVID-19 опустошила отели и туристические достопримечательности. В результате в этом году регион потеряет 16 миллиардов евро дохода.

Хайме Веласкес, Euronews: "Из-за пандемии сектор туризма на Канарских островах оказался в упадке. Сейчас региональное правительство запускает кампанию по найму 30 000 сотрудников, чтобы обеспечить им альтернативный источник дохода".

По оценкам, около 40% работников в Евросоюзе из-за коронавируса были переведены на удаленную работу. Власти Канарских островов пытаются убедить их переехать жить и работать в более привлекательную обстановку и приятные условия.

Хосе Хуан Лоренсо, директор PROMOTUR CANARIAS: "Речь идет о том, чтобы использовать все наши ноу-хау в индустрии гостеприимства, в приеме и заботе о людях, чтобы обеспечить более длительные периоды их пребывания здесь. И Канарские острова соответствуют всем таким условиям".

В этот комплекс до пандемии приезжали десятки туристов. Сегодня для многих это удаленное рабочее место.

Начо Родригес, основатель REPEOPLE.CO: "Удаленная работа может вызвать чувство одиночества. Особенно, когда вы работаете дома, потому что у вас нет того социального взаимодействия, которое обычно бывает в офисе. И благодаря предлагаемому коливингу на Гран-Канарии вы можете получить все самое лучшее".

А пока эти молодые люди, переехавшие на время пандемии на Канары и сменившие привычные скучные офисные костюмы на удобные майки и шорты, обсуждают, как лучше и интереснее провести время после трудового дня, наслаждаясь прекрасной погодой.