Эксперты: удаленная работа станет нормой для европейцев

Пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни в Старом Свете. По данным исследования, проведенного европейским агентством Eurofound, примерно четверо из десяти граждан стран Евросоюза перешли на дистанционную работу. Самый высокий процент европейцев, осуществляющих свои должностные обязанности из дома - в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Финляндии. В другом конце списка - Румыния, Греция и Хорватия. Так, или иначе, специалисты по рынку труда уверены: этот способ работы станет нормой и придется к нему нему приспосабливаться.

Джоана Брайденбах, консультант по вопросам рынка труда: "Старая иерархическая модель, с которой мы жили в прошлом столетии, действительно соответствует индустриальной эпохе, но она не подходит для глобальной цифровой эпохи, которая сама по себе намного более изменчива, более гибка, намного более децентрализована".

Дин Ван Леувен, эксперт, основатель TomorrowToday Global: "Культура развивается и эволюционирует, становится другой. Единого подхода к управлению и контролю практически не наблюдается. Посыл работодателя такой - вы взрослые, и от вас ожидают, что вы выполните свою работу. Люди перестают подсчитывать, сколько времени вы проводите в офисе, смотрят на то, насколько вы ценные и эффективный сотрудник. Я думаю, это хорошо".

Переход на дистанционную работу требует от человека определенной гибкости, умения себя мотивировать и быть готовым к переменам. Чтобы стать успешным в цифровом мире важны и коммуникативные навыки.

Джоана Брайденбах, консультант по вопросам рынка труда: "Нужно уметь взаимодействовать с другими людьми, потому что, когда мы работаем дистанционно, у нас нет фиксированных рамок, нам не говорят по сто раз в день, что мы должны делать. Нам необходимо связываться с людьми и открыто общаться друг с другом, чтобы работать продуктивно".

В профсоюзных организациях напоминают: и те, кто работает в офисе, и те, кто трудится дома, имеют равные права. Другое дело, так называемым удаленщикам стоит задуматься над тем, как разграничить рабочее и личное время.

Эстер Линч, Европейская конфедерация профсоюзов: "В дистанционной работе должны быть четкие границы и человеку работающему в этом режиме нужно предоставить возможность контролировать значительную их часть. Работодатели должны больше доверять подчиненным, выполняющим поставленные задачи. Не надо контролировать каждый шаг, считать количество ударов по клавиатуре. В подобном наблюдении нет необходимости".

Профсоюза также указывают, что расходы, связанные с удаленной работой - счета за электричество и интернет, и расходные материалы должны оплачивать работодатели.