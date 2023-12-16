Фестиваль "Атрейю": Мелони, Сунак и Рама обсуждали миграцию

Премьер-министры Великобритании и Албании Риши Сунак и Эди Рама, а также миллиардер Илон Маск стали главными действующими лицами третьего дня фестиваля консервативных сил "Атрейю", который традиционно проводится в Риме, а с 2014 года его организатором является партия Джорджи Мелони - "Братья Италии"

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Эди Рама, выступая в субботу, заявил, что уверен в положительном исходе миграционного соглашения с Италией, согласно проекту которого прибывшие в Италию беженцы будут отправлены в один из двух центров в Албании на время рассмотрения их прошения об убежище.

Дата начала действия протокола назначена на весну 2024 г., хотя он еще должен быть переведен в соответствующие правовые акты и пройти ратификацию в албанском парламенте.

РИШИ СУНАК ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖОРДЖЕЙ МЕЛОНИ

Британский премьер Риши Сунак встретился в субботу с Джорджей Мелони в ее официальной резиденции Палаццо Киджи.

В заявлении, распространенном по итогам встречи, говорится, что переговоры были сосредоточены, прежде всего, на совместной работе в сфере миграции в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в Лондоне 27 апреля.

Сообщается, что два лидера согласились совместно финансировать первоначальный итало-британский проект по оказанию помощи в добровольной репатриации в страны происхождения, разработанный Международной организацией по миграции.

В заявлении говорится, что дискуссия также затронула основные международные вопросы, "начиная с российского вторжения в Украину и кризиса на Ближнем Востоке".

СТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ НА ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ

Позже канцелярия Мелони сообщила, что на встрече также присутствовал премьер-министр Албании Эди Рама. Главы трех государств "подтвердили важность достижения окончательной стабилизации ситуации на Западных Балканах, в том числе на основе шагов, предпринятых недавно в процессе расширения Европейского Союза за счет (стран) региона".

В четверг на саммите ЕС в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза согласились начать переговоры о вступлении Украины и продолжить процесс интеграции Молдавии, Грузии и Боснии и Герцеговины.

ИЛОН МАСК: "СОЗНАНИЕ - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ СВЕЧА"

Миллиардер, владелец сети Х Илон Маск в своем выступлении на форуме предостерег от исчезновения итальянской культуры. По его мнению, к этому может привести продолжающееся падение рождаемости среди коренного населения Апеннин.

При этом Маск отдельно подчеркнул, что "иммиграция не может решить проблему снижения демографии в промышленно развитых странах".

Маск также заявил, что до сих пор нет никаких доказательств существования инопланетян.

"Сознание - очень редкая вещь, - сказал Маск. - Возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла".

Ранее бизнесмен не раз высказывал мысли о необходимости превращения человечества в "космическую цивилизацию, межпланетный вид", чтобы стать "представителями нескольких планет".