By Euronews

70-летняя угандийка родила двойню по программе ЭКО. Новорождённые мальчик и девочка здоровы, сообщают врачи.

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Сафина Намуквайя - самая пожилая роженица на африканском континенте. В свои 70 лет она смогла выносить и родить здоровых близнецов. Мальчик и девочка появились на свет в четверг в Международном женском госпитале и центре фертильности в Кампале (Уганда).

На странице медучреждения в Facebook написано, что "с матерью и детьми всё в порядке".

Как сообщается, зачатие стало возможным благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а роды прошли путём кесарева сечения.

Как заявили сотрудники клиники, Сафина установила африканский возрастной рекорд, став родительницей в таком солидном возрасте.

"Эта история не только о медицинском успехе, но и о силе и стойкости человеческого духа", - добавили они.

Новоиспечённая мама рассказала угандийской телекомпании НТВ, что вынашивание близнецов далось ей нелегко, а ещё - ей пришлось потратить почти все сбережения на то, чтобы забеременеть.

Кроме того, Сафина поведала, что рассталась со своим партнёром задолго до рождения детей. Но врач клиники по лечению бесплодия помог с оплатой поездки.

В 2019 году несколько местных индийских новостных изданий сообщали о том, что 74-летняя женщина родила близнецов с помощью ЭКО.

Между тем, жительницы Европы всё позднее задумываются о материнстве. Средний возраст рождения первенца в ЕС увеличился с 28,8 года в 2013 году до 29,4 года в 2019-м.