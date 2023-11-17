By Associated Press

Корь относится к числу наиболее заразных заболеваний и распространяется по воздуху при кашле или чихании инфицированного человека.

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Число смертей от кори в мире в 2022 году выросло на 43%, также резко увеличилось число случаев заболевания. Об этом сообщили в четверг ведущие международные организации здравоохранения. Причина, согласно выводам экспертов, - в снижении уровня вакцинации в период пандемии.

В прошлом году эта остроинфекционная болезнь вызвала эпидемии в 37 странах, тогда как в 2021 году её вспышки были зафиксированы в 22 странах.

Корью заболело 9 миллионов детей, число летальных случаев составило 136 тысяч. Показатели заболеваемости и смертности выше в основном в бедных странах, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным агентств, число случаев заболевания корью увеличилось почти на 20% после того, как во время пандемии уровень иммунизации населения упал до самого низкого за последние 15 лет уровня.

"Рост числа вспышек кори и смертей от неё ошеломляет, но, к сожалению, не является неожиданным, учитывая уменьшение охвата вакцинации, которое мы наблюдали в последние несколько лет", - говорится в заявлении Джона Вертефьеля из CDC.

Две дозы вакцины против кори обеспечивают высокую степень защиты от этого заболевания. Наибольшему риску подвергаются дети в развивающихся странах Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Индии. ВОЗ и CDC заявили, что уровень иммунизации в бедных странах составляет около 66%, это означает, что после спада в период пандемии, вакцинация так и не набрала нужных темпов.

Корь относится к числу чрезвычайно заразных заболеваний и распространяется по воздуху при кашле или чихании инфицированного человека. Чаще всего она встречается у детей в возрасте до 5 лет.

Симптомы включают лихорадку, кашель, насморк и характерную сыпь.

Большинство смертей связано с такими осложнениями, как энцефалит, сильное обезвоживание, серьёзные нарушения дыхания и пневмония. Осложнения наиболее вероятны у детей младшего возраста и взрослых старше 30 лет.

В последние годы рост заболеваемости отмечается также в некоторых развитых странах. В июле британские органы здравоохранения предупредили о чрезвычайно высоком риске вспышек кори в Лондоне, подчеркнув, что в некоторых столичных районах были привиты только 40% детей.

Вакцинация в Великобритании так и не вышла на прежний уровень после того, как в 1998 году дискредитировавший себя британский врач Эндрю сделал ложное заявление о связи прививки от кори с аутизмом. Это привело к тому, что миллионы родителей по всему миру отказаться от прививок, хотя выводы Уэйкфилда так и не подтвердило ни одно из медицинских исследований.