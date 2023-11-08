В клещах во Франции обнаружен вызывающий кровотечения вирус

Власти заявили, что в этом месяце на юге Франции впервые была обнаружена Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ).

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Вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку, был впервые обнаружен во Франции в ноябре примерно в 100 клещах, собранных в 2022 и 2023 гг. на фермах на юге страны.

Вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) обычно передается через укус инфицированного клеща Hyalomma, однако во Франции еще не было случаев заражения человека.

Ранее случаи заболевания людей этим вирусом были зарегистрированы в Европе: на Балканах, в Испании, России и Турции. Два случая заболевания, в том числе с летальным исходом, были зарегистрированы летом в Северной Македонии.

В Испании в период с 2013 по 2021 гг. также было диагностировано десять случаев заболевания ККГЛ, из которых выжили семь пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус может вызывать "вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки", подобной лихорадке Эбола, с летальным исходом от 5 до 40%.

Человек может заразиться этим вирусом при контакте с инфицированными клещами или кровью домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы или козы. Вирус также может передаваться от человека к человеку при контакте с инфицированной кровью или биологическими жидкостями.

Симптомы заболевания обычно проявляются внезапно и начинаются с повышения температуры, головокружения, мышечных болей, боли в глазах и чувствительности к свету. По данным ВОЗ, у человека также могут наблюдаться тошнота, рвота, диарея и боли в животе.

Среди других признаков — учащенное сердцебиение, увеличение лимфатических узлов, сыпь, вызванная кровотечением. Это одно из заболеваний, представляющих "наибольший риск для здоровья населения".

По словам Али Миразими, адъюнкт-профессора кафедры лабораторной медицины шведского Каролинского института, исследовавшего этот вирус, обнаружение вируса ККГЛ в клещах "вызывает серьезную тревогу".

"Это говорит о том, что риск возникновения вспышки во Франции в ближайшем будущем очень высок", — сказал он в интервью Euronews Next.

Миразими добавил, что в настоящее время не существует противовирусных препаратов или вакцин для лечения или профилактики ККГЛ.

Рост числа клещевых заболеваний в связи с изменением климата

Клещ Hyalomma — очень крупный жесткий клещ размером около 5 мм, переносящий вирус, — обитает в Африке и Азии и путешествует вместе с перелетными птицами.

Хотя на Корсике этот вид клещей обитает уже несколько десятилетий, на средиземноморском побережье он был обнаружен только в 2015 году.

Эксперты, в том числе специалисты Французского центра сельскохозяйственных исследований для международного развития (CIRAD), которые исследовали этих клещей, предупреждают, что изменение климата создаст условия, способствующие дальнейшему распространению этих насекомых.

Специалист по клещам из CIRAD Лоранс Виаль предупредила, что вирус был обнаружен в клещах в Испании за несколько лет до появления случаев заболевания людей, однако, по ее словам, во Франции ситуация может быть иной, поскольку распространение клещей пока неизвестно.

Лоранс Виаль M. Gatius, Cirad

Хотя в настоящее время активное наблюдение за клещами не ведется, Национальное агентство Франции по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и гигиены труда (Anses) рекомендовало проводить мониторинг клещей.

Ранее в этом году Anses предупредило, что существует риск появления этого геморрагического вируса во Франции, что отчасти связано с изменением климата.

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"Вероятность появления вируса возрастает в связи с тем, что географическая зона обитания этих клещей, как ожидается, будет расширяться из-за происходящих климатических изменений, — заявила в июне координатор научной экспертизы Anses Эльза Квиллери. — Это связано с тем, что клещи Hyalomma любят сухой климат и теплые периоды".

В Италии у крупного рогатого скота также были обнаружены антитела к вирусу ККГЛ, что свидетельствует о том, что он подвергся воздействию вируса.

Представитель Европейского бюро ВОЗ сообщил Euronews Next, что обнаружение вируса ККГЛ в клещах во Франции является "тревожным событием", добавив, что "ВОЗ вместе с партнерами следит за возможным расширением спектра этого и других трансмиссивных заболеваний в связи с изменением климата".

В Европе, по-видимому, растет число других заболеваний, передающихся клещами: в исследовании, опубликованном в этом году в журнале Eurosurveillance, отмечается рост числа случаев заболевания клещевым энцефалитом в период с 2012 по 2020 г. с северо-западным распространением в континентальной Европе.

Другие исследования показали, что число случаев боррелиоза, более известного как болезнь Лайма, увеличилось в некоторых странах Западной Европы, однако в южных странах необходимо улучшить эпиднадзор.

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Как люди могут избежать встречи с этими клещами?

Миразими сказал Euronews Next, что власти должны "просвещать и информировать людей в этом районе о рисках", лучше следить за территорией, информировать врачей и больницы о заболевании и его симптомах.

Для предотвращения укусов клещей рекомендуется носить закрытую обувь, избегать травы и придерживаться обозначенных дорожек, а также осматривать себя после возвращения с прогулки или из сада на природу.

После укуса клеща рекомендуется удалить его пинцетом и продезинфицировать место укуса, а также следить за появлением симптомов заболевания, передающегося клещами.

Агентство общественного здравоохранения Франции заявило, что частота укусов людей клещами Hyalomma ожидается низкой, поскольку эти клещи "не имеют особого аппетита к человеку".

Кроме того, они крупнее и их легче обнаружить, чем другие виды клещей.

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Представитель Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил: "Обнаруженные во Франции клещи подтверждают, что существует потенциальный риск заражения людей вирусом ККГЛ. Углубленная междисциплинарная оценка риска возникновения случаев заболевания людей будет проведена во Франции в следующий сезон активности клещей весной 2024 г. и в последующие годы".