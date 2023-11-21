В 2022 году от жары в Европе умерли более 70 тысяч человек

By Euronews

Авторы исследования пересмотрели в сторону повышения первоначальные оценки смертности, связанной с рекордными температурами 2022 г. на европейском континенте

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Высокие температуры могли стать причиной более 70 000 случаев смерти в Европе в 2022 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном под руководством Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).

Авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet Regional Health - Europe, пересмотрели в сторону повышения первоначальные оценки смертности, связанной с рекордными температурами 2022 г. на европейском континенте.

Согласно расчетам, выполненным с использованием нового методологического подхода, основанного на агрегировании данных о смертности на еженедельном уровне, эксперты обнаружили, что предыдущее исследование недооценивало смертность от жары на 10,28% Это означает, что реальная смертность от жары в 2022 году на основе ежедневных данных составляет 70 066 смертей, а не 62 862 смерти, как предполагалось первоначально.