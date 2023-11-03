Падение "золотого мальчика" крипты: основателя FTX признали виновным в махинациях на миллиарды

Жюри присяжных федерального суда Нью-Йорка признало Cэма Банкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег. На слушаниях экс-миллиардер говорил о "больших ошибках", он отрицал, что сознательно нарушал закон.

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Сэм Бэнкман-Фрид, основатель обанкротившейся в прошлом году криптовалютной биржи FTX, признан виновным по всем семи пунктам обвинения, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег. 31-летнему экс-миллиардеру грозит пожизненное заключение.

Прокуроры утверждают, что он организовал схему хищения до 10 млрд долларов у инвесторов. Присяжные постановили, что депозиты клиентов перемещались в аффилированный с главой FTX хедж-фонд Alameda Research для погашения долгов и покупки роскошной недвижимости.

"Это одна из крупнейших финансовых афер в истории США", – заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

Наказание будет назначено в марте следующего года, своей вины Бэнкман-Фрид не признаёт.