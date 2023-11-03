Сокровищница Сан-Дженнаро: трехмерные копии можно потрогать

By Luca Palamara

Благодаря снятию технических преград и видеогидам с языком жестов музей открывает перед незрячими и слабовидящими людьми возможность насладиться его чудесами

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Более 20 000 предметов из сокровищницы Сан-Дженнаро, которые были подарены прихожанами неаполитанскому собору, в течение пяти столетий стали легко доступны для людей с ограниченными возможностями.Благодаря снятию технических преград и видеогидам с языком жестов музей открывает перед незрячими и слабовидящими людьми возможность насладиться его чудесами.

Например, епископская митра - один из самых ценных экспонатов сокровищницы. Она весит 18 кг и украшена почти 4 тыс. драгоценных камней. с.

— Для нас доступ к искусству означает автономию, свободу и равенство. Трехмерное изображение митры, по сути, позволяет нам представить и узнать эту митру Пьетро Пискителли, президент союза слепых Кампании

Как и другие бесценные артефакты, ожерелье Сан Дженнаро было отсканировано на рельефной панели, состоящей из десяти тиснений разной высоты.

Франческа Уммарино, директор музея сокровищ Сан-Дженнаро:

— Мы хотим передать незрячему человеку ощущение об украшении. Как его красоту подчеркивает большой изумруд и другие драгоценные камни. Здесь же, внизу - описания всех пожертвований Святому, выполненные на обычном языке и шрифтом Брайля. Сначала я чувствую контур дарохранительницы. Форму чаши с крышкой, в которой хранятся приношения. Затем я могу почувствовать весь декор, кружево, созданное художником с помощью драгоценных камней.

Лука Паламара, Euronews:

— Благодаря последовательной работе хранителей музея сокровищ Сан Дженнаро, направленной в том числе и на обеспечение удобства доступа для людей с различными видами инвалидности, этот музей смог перешагнуть рубеж 70 000 посещаемости двухлетней давности, до 90 000 в этом году. А ведь ноябрь только начался.

Сокровища не принадлежат ни церкви, ни государству. Они являются собственностью жителей Неаполя, переданной ими в управление представителям Королевской капеллы.

Риккардо Империали, представитель Королевской капеллы сокровищ Сан Дженнаро:

— Мы находимся в стенах учреждения, где в течение 500 лет не только смогли сохранить, но и обогатить наследие. Это единственное место в мире, которое Наполеон ни только не разграбил, а наоборот, сделал пожертвование.