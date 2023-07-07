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"Конкуренция – хорошо, мошенничество – нет": Twitter грозит Meta судом

В Twitter называют конкурента "приложением-подрожателем".
В Twitter называют конкурента "приложением-подрожателем". Авторское право Christoph Dernbach/dpa via AP
 Alexander Kazakevich

У Илона Маска считают, что новоявленное приложение "списано" с Twitter при помощи бывших сотрудников компании. В Meta это отрицают.

Twitter угрожает подать в суд на компанию Meta в связи с запуском сервиса микроблогинга Threads. 

В письме, адресованном Марку Цукербергу, юристы Илона Маска обвиняют конкурента в краже интеллектуальной собственности и найме своих бывших сотрудников с целью промышленного шпионажа. 

"Конкуренция – хорошо, мошенничество – нет".

В Meta заявили, что ни один бывший разработчик Twitter не имеет отношения к созданию новой соцсети.

Post by @andymstone
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Наблюдатели отмечают, что письмо Цукербергу – это попытка не допустить веб-скрейпинга, т. е. получения данных о пользователях Twitter и импорта подписчиков при регистрации в Threads.

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