"Конкуренция – хорошо, мошенничество – нет": Twitter грозит Meta судом

У Илона Маска считают, что новоявленное приложение "списано" с Twitter при помощи бывших сотрудников компании. В Meta это отрицают.

Twitter угрожает подать в суд на компанию Meta в связи с запуском сервиса микроблогинга Threads.

В письме, адресованном Марку Цукербергу, юристы Илона Маска обвиняют конкурента в краже интеллектуальной собственности и найме своих бывших сотрудников с целью промышленного шпионажа.

"Конкуренция – хорошо, мошенничество – нет".

В Meta заявили, что ни один бывший разработчик Twitter не имеет отношения к созданию новой соцсети.

Наблюдатели отмечают, что письмо Цукербергу – это попытка не допустить веб-скрейпинга, т. е. получения данных о пользователях Twitter и импорта подписчиков при регистрации в Threads.