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Предполагаемые "инопланетные" окаменелости в Мехико: истина где-то рядом?

Кадр из видео прямой трансляции презентации в Конгрессе
Кадр из видео прямой трансляции презентации в Конгрессе Авторское право Конгресс Мексики
By euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на турецком языке

Окаменевшие тела, представленные в стеклянных витринах журналистом и исследователем НЛО Хайме Мауссаном, имеют "возраст в тысячу лет".

На специальном заседании мексиканского конгресса были выставлены тела двух предполагаемых "инопланетных" существ.

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Окаменевшие тела, представленные в стеклянных витринах журналистом и ученым, изучающим НЛО, Хайме Мауссаном, как утверждается, имеют возраст в тысячу лет.

Выступая под присягой, Мауссан заявил: "Эти образцы не являются частью эволюции нашего мира. Они не были извлечены из обломков НЛО. Они были найдены в окаменелом виде в шахте диатомового мха", - сказал он.

Хотя заседание мексиканского конгресса состоялось через несколько недель после американского, оно было гораздо более сенсационным по своему содержанию.

Конгресс Мексики
"Инопланетяне" в Конгрессе МексикиКонгресс Мексики

По словам Мауссана, образцы были проанализированы в Национальном автономном университете Мексики (UNAM), и ученые, которым удалось получить образцы ДНК, применили радиоуглеродный анализ для определения их возраста.

Однако, несмотря на интенсивное изучение, оказалось, что окаменелости покрыты слоем песка.

"Мы не одиноки в огромной Вселенной, нам нужно принять эту реальность", - заявил Мауссен, утверждая, что общество имеет право узнавать о нечеловеческих существах и технологиях.

На заседании Мауссана сопровождали бывший американский пилот Райан Грейвс и Ави Лёб, профессор астрофизики Гарвардского университета. Грейвс также представил доказательства на слушаниях в Конгрессе США в июле.

В настоящее время в научных и политических кругах общепризнано, что существуют необычные явления, которые невозможно идентифицировать, однако до сих пор существуют глубокие разногласия по поводу их происхождения.

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