Аэростаты, НЛО, или битва за стратосферу

Как нередко бывает в фильмах, именно США стали первой страной-мишенью. Аэростат, оказавшийся в конце концов в водах Атлантики, по мнению Вашингтона, был шпионским. Пекин, который запустил данный объект, заявил, что это отклонившийся от курса метеозонд.

Самое необычное случилось позже: три неопознанных объекта пролетели над Северной Америкой. Они были сбиты. В Белом доме утверждают, что теория о внеземном происхождении НЛО не подтвердилась.

Но откуда они взялись, до сих пор неясно. Что касается так называемого аэростата-шпиона.

Жан-Венсан Бриссе, эксперт IRIS (Институт международных и стратегических отношений):

"В настоящее время Соединенные Штаты, а также Китай, Франция, возможно, Россия и некоторые другие крупные страны проводят исследования, пытаясь разработать новое оружие, которое мы называем гиперзвуковыми планерами. Эти аппараты будут большую часть своего полета проводить в стратосфере, которая очень плохо изучена с точки зрения ее состава и циркулирующих в ней ветров".

Является ли китайский аэростат исследовательским аппаратом, задачей которого является обнаружение стратегической стратосферы, где любое оружие войны будет очень трудно перехватить? Тот, кому это удастся сделать, получит определенные преимущества.

Иэн Бойд, директор Центра инициатив по проблеме национальной безопасности Университета Колорадо:

"Этот слой атмосферы находится выше того, где летают самолеты, и ниже космического пространства. Это область, которую мы не до конца понимаем".

Другими словами, нам не нужно заходить так далеко, чтобы наткнуться на неизведанное. Если только в один прекрасный день Белому дому не придется отказаться от скептического отношения к существующим теориям.

Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома:

"Мне нравится фильм "Инопланетянин", но оставим это на потом".