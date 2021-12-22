Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене обязательного регулярного технического осмотра личного автотранспорта. Однако в некоторых случаях его проходить все-таки будет нужно. Например, если машина старше четырех лет и ее необходимо поставить на учет, при смене владельца или изменении конструкции.

Отменить обязательный техосмотр в начале лета предложили в Министерстве внутренних дел РФ. В ГИБДД признали, что далеко не все граждане действительно проходят ТО, а диагностические карты оформляют в основном для ОСАГО.

Cогласно законопроекту, с первого января 2022 года от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, используемые гражданами для собственных нужд. Исключение - очевидная техническая неисправность, угрожающая безопасности дорожного движения. Владельцев личного автотранспорта с нового года не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

По оценкам депутатов, решение коснется примерно 50 миллионов транспортных средств в России и значительно облегчит жизнь многим автовладельцам.

Техосмотр остается обязательным для такси и другого коммерческого транспорта, используемого для перевозки пассажиров или грузов.

"Большая победа, но есть и опасения"

Главный редактор журнала "За рулем", член рабочей группы по защите прав автовладельцев при ОНФ Максим Кадаков называет принятый Госдумой законопроект большой победой, за которую боролись давно, но при этом высказывает опасение, что на дороги могут вернуться проверки.

"То, что техосмотр является в значительной степени профанацией признавали все, в том числе и ГИБДД. То есть никто никакой техосмотр по факту не проходил. И в этой ситуации логично было логично было от техосмотра отказаться вовсе. __В этом смысле, это большая победа. Трудно было себе представить еще несколько лет назад, что такая история вообще возможна в нашей стране. Это реальное облегчение для автовладельцев. Хотя это и не полная отмена, поскольку при перепродаже транспорта старше 4 лет все равно нужно проходить ТО. То есть ваши если вашей машине 10 лет и она в ваших руках, то вы техосмотр не проходите, если машине 4 года и вы решили ее продать, то при постановке на учет должна пройти техосмотр. Логики в этом немного. Можно было и это отменить, но все равно это победа" - говорит Кадаков.

Эксперта настораживает одна из формулировок законопроекта.

"Скептицизм мой связан с тем, что при принятии этого закона, когда он проходил второе чтение, появилась загадочная фраза о том, что владельцы автотранспорта, у которых есть диагностическая карта, освобождаются от проверки на дорогах. О проверках на дорогах мы забыли уже давно, так называемом "инструментальном контроле" на дорогах, когда замеряли выбросы СО2 газоанализаторами. Но похоже, что есть силы и структуры, которые не хотят терять влияние и финансовые потоки. Они хотят, вероятно, эти проверки на дороге вернуть. В МВД как-то сказали, что объявлен конкурс на закупку спецоборудования, тех же газоанализаторов, приборов, которыми проверяют на дороге работу световых приборов, люфт рулевого управления и так далее. Тогда это дело дальше не пошло, но ведь как не пошло, так может и пойти. Не исключено, что в какой-то момент может оказаться так, что если у тебя есть диагностическая карта - проезжай, а если нет - давай-ка мы твой автомобиль проверим. Тут открывается очень широкое коррупционное поле, и как это может работать в нашей стране, все мы прекрасно знаем", - напоминает главный редактор журнала "За рулем".

Летом 2021 года автовладельцам разрешили при оформлении полиса ОСАГО не предоставлять диагностическую карту. С августа документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса не требуется.