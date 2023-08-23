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Срочная новость. Миссия "Чандраян-3": индийский космический аппарат совершил посадку на Луне

Посетители планетария имени Неру в Нью-Дели радуются успешной посадке космического аппарата "Чандраян-3", 23 августа 2023 года.
Посетители планетария имени Неру в Нью-Дели радуются успешной посадке космического аппарата "Чандраян-3", 23 августа 2023 года. Авторское право AP Photo/Manish Swarup
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Модуль "Викрам" с лунным ровером успешно совершил посадку в районе южного полюса Луны.

Посадочный модуль индийской станции "Чандраян-3" совершил мягкую посадку на Луне через три дня после крушения российского аппарата.

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Информацию подтвердила Индийская организация космических исследований (ISRO). 

Индийской миссии впервые в истории удалось прилуниться вблизи малоизученного южного полюса спутника Земли. По мнению учёных, в этой районе могут содержаться крупные запасы замерзшей воды и ценных элементов.

Премьер-министр Нарендра Моди назвал посадку аппарата "историческим днём".

С момента запуска 14 июля самой большой и тяжёлой индийской ракеты-носителя LVM3 с автоматической станцией "Чандраян-3" прошло 40 дней.

Как следует из порядкового номера корабля, это уже третья миссия индийской программы изучения естественного спутника Земли. Космический зонд "Чандраян-1" был запущен в 2008 году для составления трёхмерной карты поверхности Луны.

В 2019 году в рамках миссии "Чандраян-2" было запланировано прилунение посадочного модуля, но связь с аппаратом была потеряна.

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