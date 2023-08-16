У робота настолько хорошая память, что он может запомнить все навигационные карты Jeppesen, а это явно не по силам пилоту-человеку.

В последние годы развитие искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники достигло таких масштабов, что, как прогнозируют эксперты, совсем скоро технологии заменят людей в большинстве профессий - и не только на земле, но даже в небе.

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Группа инженеров и исследователей Корейского института передовых технологий (KAIST) в настоящее время разрабатывает человекоподобного робота, который сможет управлять самолётом без необходимости модификации кабины воздушного судна.

"Pibot - это робот-гуманоид, который может пилотировать самолётом так же, как и человек, манипулируя всеми элементами управления в кабине, которая предназначена для пилота-человека", - рассказал Euronews Дэвид Шим, доцент кафедры электротехники KAIST.

Своими руками-механизмами робот по имени Pibot ловко нажимает кнопки и тянет рычаги на пульте в кабине экипажа даже при сильной вибрации самолёта.

Внешние камеры позволяют Pibot следить за текущим состоянием судна, а внутренние - помогают ему оперировать основными переключателями на панели управления.

Pibot способен запоминать самые сложные инструкции на разных языках, отсюда - его высокая адаптивность к различным типам самолётов.

Объём его памяти настолько велик, что она может вместить аэронавигационные карты Jeppesen всего мира. Понятно, что тут счёт явно в пользу робота, так как запомнить столько информации пилоту-человеку не по силам.

"Люди могут летать на многих самолётах, но у них есть привычки. Поэтому, когда они пытаются перейти на другие самолёты, им приходится проходить переквалификацию. Это непросто, когда действия доведены до автоматизма, - поясняет Шим. - Робота можно обучить конфигурации самолёта, обозначив его тип", - добавил он.

"Огромный прогресс" технологий GPT

Исследовательская группа утверждает, что Pibot "понимает" и запоминает руководства, изначально разработанные для людей, благодаря последним достижениям в сфере технологий больших языковых моделей (БЯМ).

"В 2016 году мы создали предшественника Pibot. Тогда в нашем распоряжении не было высококачественных технологий ИИ, и это был простой экспериментальный робот. Он не мог ничего толком узнать из литературы или руководства. Но благодаря ChatGPT и другим подобным технологиям, БЯМ достигли огромного прогресса", - рассказывает Шим.

Как говорят разработчики, Pibot может осуществить полёт безошибочно, при этом он способен реагировать гораздо быстрее коллег-людей в аварийных ситуациях.

В его памяти умещаются руководства по эксплуатации самолётов и инструкции на случай возникновения проблем и внештатных ситуаций. Кроме того, Pibot может в режиме реального времени рассчитать безопасный маршрут, исходя из состояния самолёта в воздухе.

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Используя ChatGPT, исследовательская группа также разрабатывает и тестирует собственную языковую модель, чтобы Pibot мог делать запросы, не завися от подключения к Интернету.

Предполагается, что на своём естественном языке ЭВМ робот будет обрабатывать информацию о пилотировании. Хранить эту информацию планируют в небольшом компьютере, который можно будет брать с собой на борт самолёта.

Полёт в одиночку или вторым пилотом

Pibot также может быть подключен к самолётам для непосредственной коммуникации с ними. В настоящее время он предназначен для использования в экстремальных ситуациях, когда участие человека может быть нецелесообразным.

Робот-гуманоид также может общаться с авиадиспетчерами и людьми в кабине пилотов с помощью синтеза голоса, что позволяет ему выполнять роль как пилота, так и его помощника.

Возможности человекоподобного робота ростом 160 см, а весом около 65 кг выходят за рамки авиационной сферы. Pibot может легко водить автомобилем, управлять танком и даже осуществлять командование морским судном.

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Робот все ещё находится в стадии разработки, которая должна завершиться к 2026 году.

По данным KAIST, проект был выполнен по заказу Агентства по оборонному развитию (ADD) - государственного органа, отвечающего за исследования в области оборонных технологий в Южной Корее. Шим ожидает, что в будущем роботу Pibot найдут применение в военной сфере.

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