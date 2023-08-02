НАСА получило сигнал от «Вояджера-2»

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Специалисты надеются, что во время «ресета» в середине октября связь восстановится

Команда НАСА получила сигнал на несущей частоте «Вояджера-2» — по словам специалистов, это значит, что аппарат продолжает функционировать сравнительно нормально. Ранее связь с ним была потеряна — из-за ошибочных команд антенны зонда потеряли ориентацию на Землю. В центре управления надеются. что во время плановой перезагрузки систем в середине октября связь восстановится.

«Вояджер-2» был запущен почти полвека назад и вошёл в число аппаратов, дольше всех удалившихся от Солнца (почти 20 миллиардов километров). Запасов энергии, предположительно, хватит ещё на пару лет.