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НАСА получило сигнал от «Вояджера-2»

«Вояджер-2» в сборочном цехе (август 1977 г.)
«Вояджер-2» в сборочном цехе (август 1977 г.) Авторское право AP/AP
 Euronews

Специалисты надеются, что во время «ресета» в середине октября связь восстановится

Команда НАСА получила сигнал на несущей частоте «Вояджера-2» — по словам специалистов, это значит, что аппарат продолжает функционировать сравнительно нормально. Ранее связь с ним была потеряна — из-за ошибочных команд антенны зонда потеряли ориентацию на Землю. В центре управления надеются. что во время плановой перезагрузки систем в середине октября связь восстановится.

«Вояджер-2» был запущен почти полвека назад и вошёл в число аппаратов, дольше всех удалившихся от Солнца (почти 20 миллиардов километров). Запасов энергии, предположительно, хватит ещё на пару лет.

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